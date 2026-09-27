Fenerbahçe Tarfin, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak!

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-27 sezonu ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE TARFİN'DE SON DURUM
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda oynadığı ilk resmi maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkeye çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş ile karşılaşan sarı lacivertliler rakibini 72-59'luk skorla mağlup ederek dokuzuncu kez kupaya uzandı. Fenerbahçe'de Wade Baldwin IV 13, Braxton Key 11 ve Shavon Shields 10 sayı ile çift haneli skor üretti.
EuroLeague'de ise sezona Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk maçında konuk ettiği Virtus Bologna'yı 78-68'lik skorla geçerek Avrupa yolculuğuna galibiyetle başladı. Talen Horton-Tucker 13, Wade Baldwin IV ve Shavon Shields 12, Braxton Key ise 11 sayı ile oynadı.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDE SON DURUM
Antrenör Aleksandar Djordjevic tarafından çalıştırılan Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;
Guardlar: Marcquise Reed, Aleksa Avramovic, İsmet Akpınar, Yiğit Açar, Can Maxim Mutaf, Malachi Flynn, Kenan Sipahi
Forvetler: Damien Inglis, Yavuz Selim Kara, Isiaha Mike, Tyler Cavanaugh, Mateusz Ponitka, David Dileo
Pivotlar: Furkan Haltalı, Ahmet Arda Aydın, Trevion Williams
FENERBAHÇE TARFİN'DE SON DURUM
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda oynadığı ilk resmi maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkeye çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş ile karşılaşan sarı lacivertliler rakibini 72-59'luk skorla mağlup ederek dokuzuncu kez kupaya uzandı. Fenerbahçe'de Wade Baldwin IV 13, Braxton Key 11 ve Shavon Shields 10 sayı ile çift haneli skor üretti.
EuroLeague'de ise sezona Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk maçında konuk ettiği Virtus Bologna'yı 78-68'lik skorla geçerek Avrupa yolculuğuna galibiyetle başladı. Talen Horton-Tucker 13, Wade Baldwin IV ve Shavon Shields 12, Braxton Key ise 11 sayı ile oynadı.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDE SON DURUM
Antrenör Aleksandar Djordjevic tarafından çalıştırılan Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;
Guardlar: Marcquise Reed, Aleksa Avramovic, İsmet Akpınar, Yiğit Açar, Can Maxim Mutaf, Malachi Flynn, Kenan Sipahi
Forvetler: Damien Inglis, Yavuz Selim Kara, Isiaha Mike, Tyler Cavanaugh, Mateusz Ponitka, David Dileo
Pivotlar: Furkan Haltalı, Ahmet Arda Aydın, Trevion Williams