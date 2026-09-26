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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ın eski asbaşkanı ve ikinci başkanı Metin Keçeli, 77 yaşında hayatını kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 15:47
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli hayatını kaybetti!
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Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Metin Keçeli, 77 yaşında vefat etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Eski yönetim kurulu üyemiz ve divan kurulu üyemiz Metin Keçeli'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Keçeli, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba döneminde asbaşkan, Yıldırım Demirören yönetiminde ise 2010-2012 yılları arasında ikinci başkan görevlerinde bulunmuştu.

 

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