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Abdülkerim Bardakcı: "Elimizden kaçırdık"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Abdülkerim Bardakcı, Fransa'yı ellerinden kaçırdıklarını belirtirken İtalya maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı: 'Elimizden kaçırdık'
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"FRANSA'YI ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

Abdülkerim Bardakcı, Kocaeli'deki taraftar desteğine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek... Fransa'yı elimizden kaçırdık. Net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyonları var, golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gidişatımız çok iyi, öyle söyleyebilirim."

"İTALYA MAÇINDA HEDEFİMİZ KESİNLİKLE GALİBİYET"

Milli futbolcu, İtalya karşılaşmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"İtalya maçında hedefimiz kesinlikle galibiyet olacak. Kendi evimizde oynayacağız. Çok iyi hazırlanacağız. Çok iyi mücadeleyle 3 puanı alan biz olacağız."

KIRMIZI KART POZİSYONUNU DEĞERLENDİRDİ

Abdülkerim Bardakcı, kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim ama koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Hakem verdi yani, yapacak bir şey yok."

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