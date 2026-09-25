PFDK'ye sevk edilen Okan Buruk kaç maç ceza alabilir?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Buruk'un sevki Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında gerçekleştirildi.
1-3 MAÇ CEZA GÜNDEMDE
Okan Buruk'un söz konusu madde kapsamında 1 ila 3 maç arasında ceza alması gündemde.
Deneyimli teknik adamın cezasının süresi, milli ara sonrasında oynanacak karşılaşmalarda takımın başında olup olmayacağını da belirleyecek.
KASIMPAŞA MAÇINI KAÇIRABİLİR
Okan Buruk'un en az 1 maç ceza alması halinde milli ara dönüşünde oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Buruk'un 2 maç ceza alması durumunda Gençlerbirliği deplasmanında da takımının başında bulunamayacağı ifade edildi.
3 MAÇ CEZA ALIRSA DERBİDE YOK
Okan Buruk'a 3 maç ceza verilmesi halinde tecrübeli teknik adam Fenerbahçe derbisinde de kulübede yer alamayacak.
PFDK'nin vereceği nihai kararın ardından Buruk'un kaç karşılaşmada takımının başında olamayacağı kesinleşecek.
1-3 MAÇ CEZA GÜNDEMDE
Okan Buruk'un söz konusu madde kapsamında 1 ila 3 maç arasında ceza alması gündemde.
Deneyimli teknik adamın cezasının süresi, milli ara sonrasında oynanacak karşılaşmalarda takımın başında olup olmayacağını da belirleyecek.
KASIMPAŞA MAÇINI KAÇIRABİLİR
Okan Buruk'un en az 1 maç ceza alması halinde milli ara dönüşünde oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Buruk'un 2 maç ceza alması durumunda Gençlerbirliği deplasmanında da takımının başında bulunamayacağı ifade edildi.
3 MAÇ CEZA ALIRSA DERBİDE YOK
Okan Buruk'a 3 maç ceza verilmesi halinde tecrübeli teknik adam Fenerbahçe derbisinde de kulübede yer alamayacak.
PFDK'nin vereceği nihai kararın ardından Buruk'un kaç karşılaşmada takımının başında olamayacağı kesinleşecek.