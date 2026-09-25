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PFDK'ye sevk edilen Okan Buruk kaç maç ceza alabilir?

Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 18:52
Fotoğraf: AA
PFDK'ye sevk edilen Okan Buruk kaç maç ceza alabilir?
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buruk'un sevki Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

1-3 MAÇ CEZA GÜNDEMDE

Okan Buruk'un söz konusu madde kapsamında 1 ila 3 maç arasında ceza alması gündemde.

Deneyimli teknik adamın cezasının süresi, milli ara sonrasında oynanacak karşılaşmalarda takımın başında olup olmayacağını da belirleyecek.

KASIMPAŞA MAÇINI KAÇIRABİLİR

Okan Buruk'un en az 1 maç ceza alması halinde milli ara dönüşünde oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Buruk'un 2 maç ceza alması durumunda Gençlerbirliği deplasmanında da takımının başında bulunamayacağı ifade edildi.

3 MAÇ CEZA ALIRSA DERBİDE YOK

Okan Buruk'a 3 maç ceza verilmesi halinde tecrübeli teknik adam Fenerbahçe derbisinde de kulübede yer alamayacak.

PFDK'nin vereceği nihai kararın ardından Buruk'un kaç karşılaşmada takımının başında olamayacağı kesinleşecek.

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