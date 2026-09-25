Fenerbahçe'nin devre arası orta saha hedefi belli oldu!

Yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden önemli isimlerle güçlendiren ancak ilk 6 haftada alınan iki mağlubiyetin ardından Fenerbahçe yönetimi, devre arasında takıma takviye yapma kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özellikle Beşiktaş derbisinde orta sahada yaşanan problem sonrasında bu bölgeyi daha güçlü hale getirmek isteyen sarı-lacivertliler, şimdiden çalışmalara başladı.
Orta saha için düşünülen ilk ismin ise Strasbourg'un 20 yaşındaki oyuncusu Samir El Mourabet olduğu ortaya çıktı.
LEIPZIG'İN DE TAKİBİNDE
ASP Vauban'dan 2022'de Strasbourg altyapısına gelen Faslı orta saha, 2025 temmuzunda A Takıma yükseldi.
Geçen sezon 50 karşılaşmada forma giyen ve 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Mourabet, saha içindeki dinamizmiyle dikkat çekti.
Fransız medyası, Fenerbahçe'nin yanı sıra Bundesliga ekibi Leipzig'in de oyuncuyu izlemeye aldığını duyurdu.
Fenerbahçe, şartlar oluşması halinde piyasa değeri 22 milyon euro olan 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu için teklif yapacak.
BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI
Samir El Mourabet, bu sezon Ligue 1'de Strasbourg formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.
Bu mücadelelerde 135 dakika sahada kalan 20 yaşındaki ortasaha oyuncusu, gol ve asist katkısı veremedi.
MİLLİ TAKIMDA FAS'I TERCİH ETTİ
Mourabet, her ne kadar Fransa doğumlu olsa da milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı.
20 yaşındaki oyuncu, Fas'la Dünya Kupası'nda mücadele etti ve çeyrek finaldeki Fransa maçı hariç diğer mücadelelerde süre aldı.
Orta saha için düşünülen ilk ismin ise Strasbourg'un 20 yaşındaki oyuncusu Samir El Mourabet olduğu ortaya çıktı.
LEIPZIG'İN DE TAKİBİNDE
ASP Vauban'dan 2022'de Strasbourg altyapısına gelen Faslı orta saha, 2025 temmuzunda A Takıma yükseldi.
Geçen sezon 50 karşılaşmada forma giyen ve 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Mourabet, saha içindeki dinamizmiyle dikkat çekti.
Fransız medyası, Fenerbahçe'nin yanı sıra Bundesliga ekibi Leipzig'in de oyuncuyu izlemeye aldığını duyurdu.
Fenerbahçe, şartlar oluşması halinde piyasa değeri 22 milyon euro olan 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu için teklif yapacak.
BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI
Samir El Mourabet, bu sezon Ligue 1'de Strasbourg formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.
Bu mücadelelerde 135 dakika sahada kalan 20 yaşındaki ortasaha oyuncusu, gol ve asist katkısı veremedi.
MİLLİ TAKIMDA FAS'I TERCİH ETTİ
Mourabet, her ne kadar Fransa doğumlu olsa da milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı.
20 yaşındaki oyuncu, Fas'la Dünya Kupası'nda mücadele etti ve çeyrek finaldeki Fransa maçı hariç diğer mücadelelerde süre aldı.