Portekiz, Galler'i Felix ile yıktı! Jesus ilk maçına galibiyetle başladı

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 4'te Portekiz ile Galler karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 1-0'lık skorla kazandı.
Portekiz'e galibiyeti getiren golü dakika 22'de Joao Felix kaydetti.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Galatasaray'ın oyuncusu Rafael Leao, karşılaşmada süre almadı.
UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Jorge Jesus'un ekibi Portekiz, Norveç deplasmanına gidecek. Galler, Danimarka'ya konuk olacak.
Portekiz'e galibiyeti getiren golü dakika 22'de Joao Felix kaydetti.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Galatasaray'ın oyuncusu Rafael Leao, karşılaşmada süre almadı.
UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Jorge Jesus'un ekibi Portekiz, Norveç deplasmanına gidecek. Galler, Danimarka'ya konuk olacak.