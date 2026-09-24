Dün
BİTTİ
Kosova
1
İrlanda
0
Dün
BİTTİ
Avusturya
3
İsrail
1
Dün
BİTTİ
Sırbistan
1
Yunanistan
2
Dün
BİTTİ
Norveç
3
Danimarka
2
Dün
BİTTİ
Portekiz
1
Galler
0
Dün
BİTTİ
Hollanda
1
Almanya
1
Dün
BİTTİ
Andora
1
Malta
2
Dün
BİTTİ
Linheştayn
0
Litvanya
2
Dün
BİTTİ
Japonya
3
Uruguay
1
Dün
BİTTİ
Güney Kore
3
Ekvador
0
Dün
BİTTİ
Özbekistan
3
İran
1

Portekiz, Galler'i Felix ile yıktı! Jesus ilk maçına galibiyetle başladı

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 4'te Portekiz, Galler'i 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Portekiz, Galler'i Felix ile yıktı! Jesus ilk maçına galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 4'te Portekiz ile Galler karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 1-0'lık skorla kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golü dakika 22'de Joao Felix kaydetti.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Galatasaray'ın oyuncusu Rafael Leao, karşılaşmada süre almadı.

UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Jorge Jesus'un ekibi Portekiz, Norveç deplasmanına gidecek. Galler, Danimarka'ya konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.