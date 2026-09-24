Luka Doncic, "To Win It All: On Basketball and Belonging" başlıklı yazısında Los Angeles Lakers'a gelişini değerlendirdi. Lakers'ın mor ve altın renkli formasını giymenin kendisi için ne ifade ettiğini anlatan Doncic, hedefini şampiyonluk olarak belirledi: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Burada olup mor ve altın formayı giyeceğimi hayal edebilir miydim, emin değilim. Harika bir sürpriz oldu ve inanılmaz hissettiriyor. Şimdi ben de bütün Lakers taraftarlarının istediği şeyi tüm kalbimle istiyorum: şampiyonluğu. Daha fazla şampiyonluk kazanana kadar durmayacağım."
Lakers ile geçirdiği ilk tam sezon olan 2025-26'da Doncic, 64 maçta 33,5 sayı, 7,7 ribaund ve 8,3 asist ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 47,6, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,6, serbest atış çizgisinden ise yüzde 78 isabet buldu.
All-Star seçilen ve NBA'in En İyi Beşi'nde yer alan 27 yaşındaki oyuncu, MVP oylamasını dördüncü sırada tamamladı. Doncic, ilk sekiz NBA sezonunda 29,2 sayı, 8,5 ribaund ve 8,2 asist ortalamalarına ulaşırken beş kez En İyi Beş'e seçildi.
Dallas Mavericks ile 2024'te NBA Finalleri'ne çıkan Doncic, 2024-25 sezonunda Lakers'a takas edilmişti. Geçen sezon Los Angeles'ta LeBron James ve Austin Reaves ile birlikte takımın hücum yükünü taşıdı.
Lakers ile geçirdiği ilk tam sezon olan 2025-26'da Doncic, 64 maçta 33,5 sayı, 7,7 ribaund ve 8,3 asist ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 47,6, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,6, serbest atış çizgisinden ise yüzde 78 isabet buldu.
All-Star seçilen ve NBA'in En İyi Beşi'nde yer alan 27 yaşındaki oyuncu, MVP oylamasını dördüncü sırada tamamladı. Doncic, ilk sekiz NBA sezonunda 29,2 sayı, 8,5 ribaund ve 8,2 asist ortalamalarına ulaşırken beş kez En İyi Beş'e seçildi.
Dallas Mavericks ile 2024'te NBA Finalleri'ne çıkan Doncic, 2024-25 sezonunda Lakers'a takas edilmişti. Geçen sezon Los Angeles'ta LeBron James ve Austin Reaves ile birlikte takımın hücum yükünü taşıdı.