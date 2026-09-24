Anadolu Efes'in ilk rakibi Barcelona

Anadolu Efes, 2026 - 2027 EuroLeague sezonundaki ilk maçında FC Barcelona'ya konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 24 Eylül 2026 Perşembe akşamı 21.30'da başlayacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
PABLO LASO: "HİÇBİR ZAMAN KOLAY DEĞİL"
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso'nun karşılaşmaya ilişkin görüşleri:
"Sezonun ilk EuroLeague maçı her zaman zorlu geçer. Yeni bir sezona başlarken EuroLeague'de deplasmanda oynamak da görevi daha zorlaştırır.
Geçtiğimiz sezondan bu yana yeni bir başantrenörün göreve gelmesi ve kadroya birkaç yeni oyuncunun katılması da dâhil olmak üzere önemli değişiklikler yapan FC Barcelona ile karşılaşacağız. Bu sebeple maça tamamen hazır olmalıyız.
Bizim de kadromuzda yeni oyuncular bulunuyor ancak birçoğu EuroLeague deneyimine sahip. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Palau Blaugrana'da oynamak hiçbir zaman kolay değil. Ancak daha ilk maçtan itibaren mücadele etmeye hazır olduğumuzu da göstermeliyiz."
AVRUPA KUPALARINDAKİ 914. MAÇ
Avrupa arenasındaki 914. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 913 karşılaşmada 506 galibiyet ve 407 yenilgi aldı.
2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 666. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu turnuvada bugüne kadar oynadığı 665 karşılaşmada ise 349 galibiyet ve 316 yenilgi elde etti.
PABLO LASO: "HİÇBİR ZAMAN KOLAY DEĞİL"
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso'nun karşılaşmaya ilişkin görüşleri:
"Sezonun ilk EuroLeague maçı her zaman zorlu geçer. Yeni bir sezona başlarken EuroLeague'de deplasmanda oynamak da görevi daha zorlaştırır.
Geçtiğimiz sezondan bu yana yeni bir başantrenörün göreve gelmesi ve kadroya birkaç yeni oyuncunun katılması da dâhil olmak üzere önemli değişiklikler yapan FC Barcelona ile karşılaşacağız. Bu sebeple maça tamamen hazır olmalıyız.
Bizim de kadromuzda yeni oyuncular bulunuyor ancak birçoğu EuroLeague deneyimine sahip. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Palau Blaugrana'da oynamak hiçbir zaman kolay değil. Ancak daha ilk maçtan itibaren mücadele etmeye hazır olduğumuzu da göstermeliyiz."
AVRUPA KUPALARINDAKİ 914. MAÇ
Avrupa arenasındaki 914. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 913 karşılaşmada 506 galibiyet ve 407 yenilgi aldı.
2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 666. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu turnuvada bugüne kadar oynadığı 665 karşılaşmada ise 349 galibiyet ve 316 yenilgi elde etti.