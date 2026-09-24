Okan Buruk'tan radikal karar! Ezber bozuluyor

Galatasaray'da millî ara sonrasında rekabet kızışacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu ana kadar geçtiğimiz sezonların ezberlenen kadrosuyla yola devam ediyordu. Ancak bazı oyuncuların istenilen düzeyde olmaması planları değiştirdi. Futbolu umut vermeyen sarı kırmızılılarda Trabzonspor mağlubiyeti bu anlamda Aslan'ı kendine getirdi. Camianın hedefi olan ve yönetimin de destek verdiği Buruk, formayı bir anlamda asacak…
HERKES HAZIR OLACAK
Barış Alper ve Yunus gibi oyuncuları formsuzluklarına rağmen kesmeyen Buruk, millî ara sonrasında bu uygulamasından vazgeçecek. Hamle oyuncusu gibi görülen, milyon avroların harcandığı Batrakov ve Leao gibi isimler daha fazla değerlendirilecek.
Taraftarın hedefi olan İlkay Gündoğan gibi bir oyun aklına şans verilecek. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi maratonuna girecek sarı kırmızılılarda Buruk, herkesi hazır tutmaya çalışacak.
ORTASI KARIŞIK!
Sarı kırmızılılarda en fazla rekabet orta sahada yaşanacak. Torreira'nın partnerinin kim olacağını performanslar belirleyecek.
HERKES HAZIR OLACAK
Barış Alper ve Yunus gibi oyuncuları formsuzluklarına rağmen kesmeyen Buruk, millî ara sonrasında bu uygulamasından vazgeçecek. Hamle oyuncusu gibi görülen, milyon avroların harcandığı Batrakov ve Leao gibi isimler daha fazla değerlendirilecek.
Taraftarın hedefi olan İlkay Gündoğan gibi bir oyun aklına şans verilecek. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi maratonuna girecek sarı kırmızılılarda Buruk, herkesi hazır tutmaya çalışacak.
ORTASI KARIŞIK!
Sarı kırmızılılarda en fazla rekabet orta sahada yaşanacak. Torreira'nın partnerinin kim olacağını performanslar belirleyecek.