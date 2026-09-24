Okan Buruk'tan radikal karar! Ezber bozuluyor

Geçtiğimiz sezonlarda "ezber kadrosuyla" istediği sonuçları alan Okan Buruk, kötü gidiş sonrası değişime gidiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 09:02
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan radikal karar! Ezber bozuluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da millî ara sonrasında rekabet kızışacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu ana kadar geçtiğimiz sezonların ezberlenen kadrosuyla yola devam ediyordu. Ancak bazı oyuncuların istenilen düzeyde olmaması planları değiştirdi. Futbolu umut vermeyen sarı kırmızılılarda Trabzonspor mağlubiyeti bu anlamda Aslan'ı kendine getirdi. Camianın hedefi olan ve yönetimin de destek verdiği Buruk, formayı bir anlamda asacak…

HERKES HAZIR OLACAK

Barış Alper ve Yunus gibi oyuncuları formsuzluklarına rağmen kesmeyen Buruk, millî ara sonrasında bu uygulamasından vazgeçecek. Hamle oyuncusu gibi görülen, milyon avroların harcandığı Batrakov ve Leao gibi isimler daha fazla değerlendirilecek.

Taraftarın hedefi olan İlkay Gündoğan gibi bir oyun aklına şans verilecek. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi maratonuna girecek sarı kırmızılılarda Buruk, herkesi hazır tutmaya çalışacak.

ORTASI KARIŞIK!

Sarı kırmızılılarda en fazla rekabet orta sahada yaşanacak. Torreira'nın partnerinin kim olacağını performanslar belirleyecek.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.