Dusan Alimpijevic: 'Basketbolun zirvesindeyiz'

Beşiktaş Basketbol Takımı, 13 sezonluk aranın ardından EuroLeague'e geri dönüyor. Siyah-beyazlı ekip, organizasyonun ilk haftasında 25 Eylül Cuma günü Valencia Basket'i konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başantrenör Dusan Alimpijevic, EuroLeague'e dönüşün kendileri için büyük gurur olduğunu söyledi.
"BASKETBOLUN ZİRVESİ DİYEBİLECEĞİMİZ BİR YERDEYİZ"
Alimpijevic, 13 yıl sonra EuroLeague'de mücadele edecek olmalarından duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:
"Kulübümüzün 13 yıl sonra EuroLeague'de temsil ediliyor olmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz. Basketbolun zirvesi diyebileceğimiz bir yerde, harikulade bir konumdayız. Bu sezon yalnızca yarın Valencia için değil, sezon boyunca, yıl boyunca Real Madrid, Panathinaikos, Barcelona, Partizan gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerini burada misafir ediyor olacağız. Bu sebepten ötürü çok gururlu ve mutluyuz. Bununla birlikte burada var oluşumuz kulübümüzün 3 yıldır göstermiş olduğu yükselişin çok güzel, harikulade bir hediyesi. Bu sebeple çok mutluluk duyuyoruz."
ALIMPIJEVIC'TEN TARAFTARA ÇAĞRI
Siyah-beyazlı taraftarların önemine dikkat çeken Alimpijevic, Beşiktaş'ın EuroLeague'deki yeni döneminde tribün desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirtti:
"Yalnızca bir Beşiktaş var, iki Beşiktaş değil. Öncelikle bunu hatırlamamız gerekiyor. Taraftarlarımızın iyi günde, kötü günde, her zaman, sezon boyunca bizimle olmaları gerekiyor. EuroLeague'de yeni bir takımız ve dediğim gibi yalnızca bir tane Beşiktaş var. Bu takımın, bu oyuncuların, bu organizasyonun, bu kulübün arkalarında durmaları gerekiyor. Geçen yıl Akatlar'da EuroCup'ta muazzam bir atmosfer yakalamıştık, doğru. Bunu bu yıl daha büyük bir salonda, daha büyük bir ligde, daha büyük bir atmosferde yapıyor olacağız. Dolayısıyla tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyor olacağız. Burada basketbolun zirvesi diyebileceğimiz kalite anlamında bir lig içerisinde yer alıyor olacağız. Daha büyük bir salonda, daha büyük bir atmosferde yine eminim Beşiktaş taraftarı büyüklüğünü, Avrupa'nın en büyük taraftarlarından biri olduğunu sezon boyunca gösterecektir."
"8 YILDA BASKETBOL DA ÇOK DEĞİŞİM GÖSTERDİ"
Tecrübeli çalıştırıcı, EuroLeague'e son katıldığı dönemden bu yana hem kendisinin hem de basketbolun değiştiğini söyledi:
"Elbette 8 yıl çok uzunca bir süre ve 8 yılda yalnızca bizler değil, basketbol da çok değişim gösterdi. 8 yıl önceki benden bugüne farklılık olmadığını söylesem bu çok ahmakça olurdu. Her zeki insan gibi biz de tekamül etmeye, ilerlemeye devam ediyoruz. Yalnızca 8 yıl değil; geride kalan yıl, 3 yıl, 5 yıl sürekli olarak ileriye giden bir durumumuz var."
"6. ADAM DEMEK YETMEZ"
Alimpijevic, Valencia Basket karşılaşmasında tribün atmosferinin önemine de vurgu yaptı:
"Biz geride kalan yıllar boyunca bütün gücümüzü önemli ölçüde tribünden almış bir organizasyonuz. Takım kimyamızı çok besleyen bir tribünümüz var. Yalnızca onlar için '6. adam' demek yetmez; yerine göre 7'nci, 8'inci, 9'uncu adam etkisi dahi yaratan çok güçlü bir taraftarımız var ve tribün yine yarın bizleri ateşliyor olacaktır. Bununla birlikte oyun olarak da fiziksel anlamda sert oynamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe ile oynadığımız maçta özellikle ikinci yarıda takım karakterimizi biraz daha ortaya koyabilmiştik. Elbette 9 yeni oyuncumuz var, zamana ihtiyacımız var ama sert savunma yapmak için, sert bir takım olmak için çok da bir zaman gerekmiyor. Bunu derhal yapabileceğimizi biliyoruz ve son maçın ikinci yarısında da biraz bunu görebildik."
"EUROLEAGUE'DE KALICI OLMAK İSTİYORUZ"
Beşiktaş Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ise EuroLeague'de kalıcı olmak istediklerini belirtti.
"3 yıl önce buraya geldiğimizde en büyük amacımız tekrardan Beşiktaş armasını EuroLeague gibi Avrupa'nın en önemli spor organizasyonlarının başında gelen bir yerde temsil etmekti ve bunu başardık. Bu bizim için gurur ve mutluluk verici. Fakat artık daha da büyük hedefimiz EuroLeague'de kalıcı olmak. Gerçekten bunun için çok çalışıyoruz. EuroLeague'de kalıcı olmak için elimizden gelen ne varsa yönetimimiz, başkanımız, antrenörümüz, bizler bunun için bütün sene boyunca çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bunu başaracağız ve uzun süreler boyunca EuroLeague'de kalıcı bir Beşiktaş Basketbol Takımı olması için elimizden geleni yapacağız. Tabii yarın çok önemli bir maçla başlayacağız. Valencia çok kuvvetli bir takım, geçen senenin Dörtlü Final takımı. Bunun için taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İnşallah yarın bu dolu tribünler önünde Valencia'yı yenip EuroLeague'e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."
"İYİ BİR KADRO KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"
Yücel, kadro yapılanması ve takımın hazır olma süreci hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
"EuroLeague'e çok geç kabul olmamızdan dolayı zaten dar olan bir transfer havuzumuz vardı ve çok büyük mesai harcadık. Hocamız, ekibi, bizler hocamızın isteği doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve aslında iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Takımımızda 2-3 tane Avrupa'da daha yeni oynayacak oyuncumuz var. Onların zamana ihtiyacı var ama çok kaliteli oyuncular. Bunlar da zamanla takıma adapte oldukça takım çok daha iyi bir duruma gelecektir. Tabii şu anda hazır değiliz. Yani EuroLeague kuralları gereği de sadece 3-4 hafta önce antrenmanlara başlayabilmemiz de bizim için çok büyük bir handikap oldu. Hocamız da milli takımdaydı. Çok fazla bir süredir, toplam 12 tane idman yapabildik takımla, bütün takım olarak. O bakımdan da hakikaten zamana ihtiyacımız var. Ama zaman geçtikçe Beşiktaş armasına yakışan bir oyun ortaya koyacağımıza inancımız tam."
"KENDİMİZE ÇOK İYİ ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"
Beşiktaş kaptanı Conor Morgan ise EuroLeague'e galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.
"Her şeyden önce çok heyecanlıyız. Yarın itibarıyla yeni sezona ve EuroLeague'e başlıyor olacağız. Gerçekten çok çalışarak bugünlere geldik. Dolayısıyla bunlardan ötürü herkesi tebrik ediyorum. Çok mutlu hissediyoruz ve yarın bunu en iyi şekilde kutluyor olacağız. Aynı zamanda da galip gelmeye çalışacağız. Kendimize çok iyi odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız, en sert şekilde oynamaya çalışacağız. Bu öz güveni ben açıkçası kendimde ve takım arkadaşlarıma baktığımda soyunma odasında görüyorum. Başarılı olabileceğimizi görüyorum. Onların da bunu kendilerinde gördüklerini biliyorum. Yarın en iyi şekilde, en sert şekilde oynayıp kendi oyun planımızı en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Günün sonunda bir kazanan, bir kaybeden olacak ama biz takım karakterimizi ortaya koyacağız."
"BU SORUMLULUĞU ALMAK ONUR VERİCİ"
Morgan, yeni sezonda takım kaptanı olarak görev yapacak olmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.
"Elbette değişiklikler oldu. Ben de bu yıl kaptan olarak görev yapıyor olacağım. Beşiktaş gibi büyük bir camiada bu sorumluluğu almak benim için çok onur verici. Uzun yıllardır Türkiye'deyim, önemli zaman geçirdim burada. Dolayısıyla bu konudan ötürü de büyük heyecan ve onur duyuyorum. Evet, değişiklikler oldu ama çekirdek anlamda önemli unsurlarımızı da koruduk. Yeni gelen arkadaşlara da en iyi şekilde adapte olmaları için yardımcı olmaya çalışıyor olacağız. Biraz elbette zaman gerekiyor ama daha önce de söylediğim gibi takıma, organizasyona, koçlarımıza, başantrenörümüze herkese çok büyük güven duyuyorum. Eminim, ümit ediyorum kısa zamanda istediğimiz seviyeye ulaşacağız."
Beşiktaş ile Valencia Basket arasındaki EuroLeague mücadelesi 25 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
"BASKETBOLUN ZİRVESİ DİYEBİLECEĞİMİZ BİR YERDEYİZ"
Alimpijevic, 13 yıl sonra EuroLeague'de mücadele edecek olmalarından duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:
"Kulübümüzün 13 yıl sonra EuroLeague'de temsil ediliyor olmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz. Basketbolun zirvesi diyebileceğimiz bir yerde, harikulade bir konumdayız. Bu sezon yalnızca yarın Valencia için değil, sezon boyunca, yıl boyunca Real Madrid, Panathinaikos, Barcelona, Partizan gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerini burada misafir ediyor olacağız. Bu sebepten ötürü çok gururlu ve mutluyuz. Bununla birlikte burada var oluşumuz kulübümüzün 3 yıldır göstermiş olduğu yükselişin çok güzel, harikulade bir hediyesi. Bu sebeple çok mutluluk duyuyoruz."
ALIMPIJEVIC'TEN TARAFTARA ÇAĞRI
Siyah-beyazlı taraftarların önemine dikkat çeken Alimpijevic, Beşiktaş'ın EuroLeague'deki yeni döneminde tribün desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirtti:
"Yalnızca bir Beşiktaş var, iki Beşiktaş değil. Öncelikle bunu hatırlamamız gerekiyor. Taraftarlarımızın iyi günde, kötü günde, her zaman, sezon boyunca bizimle olmaları gerekiyor. EuroLeague'de yeni bir takımız ve dediğim gibi yalnızca bir tane Beşiktaş var. Bu takımın, bu oyuncuların, bu organizasyonun, bu kulübün arkalarında durmaları gerekiyor. Geçen yıl Akatlar'da EuroCup'ta muazzam bir atmosfer yakalamıştık, doğru. Bunu bu yıl daha büyük bir salonda, daha büyük bir ligde, daha büyük bir atmosferde yapıyor olacağız. Dolayısıyla tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyor olacağız. Burada basketbolun zirvesi diyebileceğimiz kalite anlamında bir lig içerisinde yer alıyor olacağız. Daha büyük bir salonda, daha büyük bir atmosferde yine eminim Beşiktaş taraftarı büyüklüğünü, Avrupa'nın en büyük taraftarlarından biri olduğunu sezon boyunca gösterecektir."
"8 YILDA BASKETBOL DA ÇOK DEĞİŞİM GÖSTERDİ"
Tecrübeli çalıştırıcı, EuroLeague'e son katıldığı dönemden bu yana hem kendisinin hem de basketbolun değiştiğini söyledi:
"Elbette 8 yıl çok uzunca bir süre ve 8 yılda yalnızca bizler değil, basketbol da çok değişim gösterdi. 8 yıl önceki benden bugüne farklılık olmadığını söylesem bu çok ahmakça olurdu. Her zeki insan gibi biz de tekamül etmeye, ilerlemeye devam ediyoruz. Yalnızca 8 yıl değil; geride kalan yıl, 3 yıl, 5 yıl sürekli olarak ileriye giden bir durumumuz var."
"6. ADAM DEMEK YETMEZ"
Alimpijevic, Valencia Basket karşılaşmasında tribün atmosferinin önemine de vurgu yaptı:
"Biz geride kalan yıllar boyunca bütün gücümüzü önemli ölçüde tribünden almış bir organizasyonuz. Takım kimyamızı çok besleyen bir tribünümüz var. Yalnızca onlar için '6. adam' demek yetmez; yerine göre 7'nci, 8'inci, 9'uncu adam etkisi dahi yaratan çok güçlü bir taraftarımız var ve tribün yine yarın bizleri ateşliyor olacaktır. Bununla birlikte oyun olarak da fiziksel anlamda sert oynamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe ile oynadığımız maçta özellikle ikinci yarıda takım karakterimizi biraz daha ortaya koyabilmiştik. Elbette 9 yeni oyuncumuz var, zamana ihtiyacımız var ama sert savunma yapmak için, sert bir takım olmak için çok da bir zaman gerekmiyor. Bunu derhal yapabileceğimizi biliyoruz ve son maçın ikinci yarısında da biraz bunu görebildik."
"EUROLEAGUE'DE KALICI OLMAK İSTİYORUZ"
Beşiktaş Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ise EuroLeague'de kalıcı olmak istediklerini belirtti.
"3 yıl önce buraya geldiğimizde en büyük amacımız tekrardan Beşiktaş armasını EuroLeague gibi Avrupa'nın en önemli spor organizasyonlarının başında gelen bir yerde temsil etmekti ve bunu başardık. Bu bizim için gurur ve mutluluk verici. Fakat artık daha da büyük hedefimiz EuroLeague'de kalıcı olmak. Gerçekten bunun için çok çalışıyoruz. EuroLeague'de kalıcı olmak için elimizden gelen ne varsa yönetimimiz, başkanımız, antrenörümüz, bizler bunun için bütün sene boyunca çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bunu başaracağız ve uzun süreler boyunca EuroLeague'de kalıcı bir Beşiktaş Basketbol Takımı olması için elimizden geleni yapacağız. Tabii yarın çok önemli bir maçla başlayacağız. Valencia çok kuvvetli bir takım, geçen senenin Dörtlü Final takımı. Bunun için taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İnşallah yarın bu dolu tribünler önünde Valencia'yı yenip EuroLeague'e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."
"İYİ BİR KADRO KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"
Yücel, kadro yapılanması ve takımın hazır olma süreci hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
"EuroLeague'e çok geç kabul olmamızdan dolayı zaten dar olan bir transfer havuzumuz vardı ve çok büyük mesai harcadık. Hocamız, ekibi, bizler hocamızın isteği doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve aslında iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Takımımızda 2-3 tane Avrupa'da daha yeni oynayacak oyuncumuz var. Onların zamana ihtiyacı var ama çok kaliteli oyuncular. Bunlar da zamanla takıma adapte oldukça takım çok daha iyi bir duruma gelecektir. Tabii şu anda hazır değiliz. Yani EuroLeague kuralları gereği de sadece 3-4 hafta önce antrenmanlara başlayabilmemiz de bizim için çok büyük bir handikap oldu. Hocamız da milli takımdaydı. Çok fazla bir süredir, toplam 12 tane idman yapabildik takımla, bütün takım olarak. O bakımdan da hakikaten zamana ihtiyacımız var. Ama zaman geçtikçe Beşiktaş armasına yakışan bir oyun ortaya koyacağımıza inancımız tam."
"KENDİMİZE ÇOK İYİ ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"
Beşiktaş kaptanı Conor Morgan ise EuroLeague'e galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.
"Her şeyden önce çok heyecanlıyız. Yarın itibarıyla yeni sezona ve EuroLeague'e başlıyor olacağız. Gerçekten çok çalışarak bugünlere geldik. Dolayısıyla bunlardan ötürü herkesi tebrik ediyorum. Çok mutlu hissediyoruz ve yarın bunu en iyi şekilde kutluyor olacağız. Aynı zamanda da galip gelmeye çalışacağız. Kendimize çok iyi odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız, en sert şekilde oynamaya çalışacağız. Bu öz güveni ben açıkçası kendimde ve takım arkadaşlarıma baktığımda soyunma odasında görüyorum. Başarılı olabileceğimizi görüyorum. Onların da bunu kendilerinde gördüklerini biliyorum. Yarın en iyi şekilde, en sert şekilde oynayıp kendi oyun planımızı en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Günün sonunda bir kazanan, bir kaybeden olacak ama biz takım karakterimizi ortaya koyacağız."
"BU SORUMLULUĞU ALMAK ONUR VERİCİ"
Morgan, yeni sezonda takım kaptanı olarak görev yapacak olmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.
"Elbette değişiklikler oldu. Ben de bu yıl kaptan olarak görev yapıyor olacağım. Beşiktaş gibi büyük bir camiada bu sorumluluğu almak benim için çok onur verici. Uzun yıllardır Türkiye'deyim, önemli zaman geçirdim burada. Dolayısıyla bu konudan ötürü de büyük heyecan ve onur duyuyorum. Evet, değişiklikler oldu ama çekirdek anlamda önemli unsurlarımızı da koruduk. Yeni gelen arkadaşlara da en iyi şekilde adapte olmaları için yardımcı olmaya çalışıyor olacağız. Biraz elbette zaman gerekiyor ama daha önce de söylediğim gibi takıma, organizasyona, koçlarımıza, başantrenörümüze herkese çok büyük güven duyuyorum. Eminim, ümit ediyorum kısa zamanda istediğimiz seviyeye ulaşacağız."
Beşiktaş ile Valencia Basket arasındaki EuroLeague mücadelesi 25 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.