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Galatasaray'ın en büyük sorunu ortaya çıktı

Galatasaray, son 3 sezonun en yüksek isabetli şut değerine (7.67) sahip ancak 2.15 karnesiyle en düşük gol beklentisini tutturdu ve bitiricilik sorunu yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 09:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın en büyük sorunu ortaya çıktı
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Lider Amed Sportif Faaliyetler'in arkasında averajla ikinci sırada bulunan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin ilk 6 haftalık sürecinde 3. bölgede problem yaşayan sarı-kırmızılı takımın sadece Osimhen yüzünü güldürürken Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao gibi yıldızlar henüz gol atamadı.

Atak geliştirmede sorunu olmayan Galatasaray'ın asıl problemini istatistikler ortaya koyuyor.

İşte detaylar:

Aslan, son 3 sezonun en yüksek isabetli şut ortalamasına (7.67) sahip oldu ancak en düşük gol ortalamasını üretti.

G.Saray, 6 haftada 2.15'lik değer tuttururken 2025-26'da 2.45, 2024-25'te 2.28 gol beklentisiyle önceki iki döneminin gerisinde kaldı.

Cimbom, oyunun kontrolünü de kaybetmiş durumda. Geçen sezon %63,3 olan topa sahiplik değeri, yeni dönemde yüzde 58.3'e geriledi. Bununla beraber kalede görülen gol beklentisi (xGA) de 0.66'dan 1.00'e yükseldi.  

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