Milli boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli boksör Samet Gümüş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 21:03 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 02:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Samet, erkekler 50 kiloda Azerbaycanlı Subhan Mamedov ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan Samet, Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla bitirdi. Bir Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, kariyerine bir de bronz madalya ekledi.

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