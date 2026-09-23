Barcelona, yine Camp Nou'dan ayrılıyor!

Barcelona, yenileme çalışmaları süren Camp Nou'ya yeniden ara vermeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Kulüp başkan yardımcısı Ferran Olive, Barcelona'nın 2026-27 sezonunu Camp Nou'da tamamlayacağını ancak çatının inşa edilebilmesi için 2027-28 sezonunun ilk bölümünde stadyumdan ayrılmak zorunda kalacağını açıkladı.





Katalan ekibinin hedefi, Ocak 2028'de Camp Nou'ya yeniden dönmek.





YİNE MONTJUIC'E TAŞINACAKLAR

Barcelona, yenileme çalışmaları nedeniyle Camp Nou'dan ilk olarak Mayıs 2023'te ayrılmıştı.





2023-24 ve 2024-25 sezonlarını yaklaşık 45 bin seyirci kapasiteli Estadi Olimpic Lluis Companys'te geçiren Barcelona, çeşitli gecikmeler nedeniyle 2025 yılında da planladığından daha uzun süre stadyumuna dönememişti.





Kulüp, Kasım 2025'te Athletic Bilbao karşısında oynanan ve 4-0 kazanılan maçla yaklaşık 45 bin kişilik kapasiteyle Camp Nou'ya dönmüştü.





Stadyumun mevcut kapasitesi ise yapılan çalışmaların ardından yaklaşık 62 bine yükseldi.





ÇATI İÇİN SAHA BOŞALTILACAK

Barcelona'nın Camp Nou'dan yeniden ayrılmasının temel nedeni stadyumun çatısı.





Projenin teknik yapısı nedeniyle çatının içeriden inşa edilmesi gerekiyor. İnşaat malzemelerinin saha bölümüne yerleştirilecek olması da takımın bu süreçte Camp Nou'da maç oynamasını imkânsız hale getiriyor.





Çatı çalışmalarının 2026-27 sezonundaki son iç saha maçının ardından, Mayıs 2027'de başlaması planlanıyor.





Barcelona, şehir yönetimiyle yeniden Montjuic Stadı'nı kullanmak için anlaşmaya vardı.





DÖNÜŞTE 95 BİN KİŞİLİK OLACAK

Kulübün planına göre Barcelona, Ocak 2028'de Camp Nou'ya döndüğünde stadyumun kapasitesi yaklaşık 95 bin olacak.





Ancak proje o tarihte de tamamen bitmiş olmayacak.





Yeni Camp Nou'nun nihai kapasitesinin 105 bin kişi olması planlanırken, stadyumun tüm çalışmalarının 2028-29 sezonunun başında tamamlanması hedefleniyor.





Camp Nou ayrıca 2 Haziran 2029'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.





600 MİLYONDAN 1.8 MİLYAR EUROYA

Camp Nou yenileme projesinin maliyeti yıllar içinde ciddi şekilde yükseldi.





Barcelona üyeleri, 2014 yılında ilk projeyi 600 milyon euro bütçeyle onaylamıştı. Çalışmaların 2017-2021 yılları arasında tamamlanması planlanıyordu ancak proje istenen şekilde ilerlemedi.





Joan Laporta'nın 2021'de yeniden başkanlığa gelmesinin ardından plan değiştirildi ve yeni bütçe 1.5 milyar euroya çıkarıldı.





Son yapılan revizyonlarla birlikte Espai Barca projesinin toplam maliyeti ise 1.8 milyar euroya ulaştı.





Böylece ilk açıklanan rakamın yaklaşık üç katına çıkılmış oldu.





510 MİLYON EUROLUK YENİ BORÇ

Barcelona yönetimi son genel kurulda üyelerden toplam 510 milyon euroluk yeni finansman için onay aldı.





Bu tutarın 300 milyon eurosu Camp Nou inşaatına, kalan 210 milyon eurosu ise kulübün günlük operasyonları ve likidite ihtiyacına ayrılacak.





210 milyon euroluk bölümün gelecekteki televizyon gelirleri teminat gösterilerek finanse edileceği belirtildi.





Kulübün Espai Barca dışındaki borçları Haziran 2026 itibarıyla 597 milyon euro seviyesindeydi. Yeni finansmanla bu tutarın 800 milyon euronun üzerine çıkması bekleniyor.





TOPLAM BORÇ 2.6 MİLYAR EUROYU BULABİLİR

Espai Barca için kullanılabilecek azami 1.8 milyar euroluk finansman ile operasyonel borçlar birlikte değerlendirildiğinde, Barcelona'nın toplam borcunun 2.6 milyar euro seviyesini aşabileceği ifade ediliyor.





Üstelik bu hesaplamaya Barcelona'nın 2022'de özel sermaye şirketi Sixth Street'e sattığı La Liga yayın gelirlerinin yüzde 25'lik bölümü dahil değil.





Kulüp, yalnızca 2025-26 sezonunda net 91 milyon euro faiz ödemesi gerçekleştirdi.





PALAU BLAUGRANA İÇİN AYRI ÇÖZÜM ARANIYOR

Ek olarak alınacak 300 milyon euroluk Camp Nou finansmanı, Barcelona'nın futbol dışındaki branşlarına ev sahipliği yapacak yeni Palau Blaugrana salonunun inşasını kapsamıyor.





Bu projenin daha önce çevre düzenlemeleriyle birlikte yaklaşık 420 milyon euroya mal olabileceği öngörülmüştü.





Başkan Joan Laporta ise yeni salon için kulübün borcunu daha fazla artırmayacak alternatif finansman seçenekleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.





Barcelona böylece bir yandan Camp Nou'yu Avrupa'nın en büyük ve en modern futbol stadyumlarından biri haline getirmeye çalışırken, diğer yandan giderek büyüyen borç yükünü yönetmek zorunda kalacak.



