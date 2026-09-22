Beşiktaş'ta Adalı imzaları topladı! Kulüpten açıklama

Beşiktaş Divan Kurulu, Serdal Adalı'nın başkan adaylığı için gerekli imza sayısına ulaştığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 19:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Adalı imzaları topladı! Kulüpten açıklama
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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalı'nın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 4 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylığı sürecine ilişkin Sayın Serdal Adalı, tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaşmıştır. Tüzüğümüz gereği başkan adaylık başvuru dilekçesi ve geçici yönetim kurulu listesini başkanlığımıza teslim etmiştir. Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu olarak, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyor, tüm genel kurul üyelerimizi toplantıya katılmaya davet ediyoruz."

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