Ederson'dan Brezilya Milli Takımı için sürpriz karar

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Brezilya'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı maçlar öncesi milli takımdan affını istedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 17:12
Fotoğraf: AA
Ederson'dan Brezilya Milli Takımı için sürpriz karar
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Liglerin milli araya girmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almamak için izin istedi.

Milli ara sonrası takıma verilen iznin sona ermesiyle birlikte Ederson'un, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

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