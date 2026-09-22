Ederson'dan Brezilya Milli Takımı için sürpriz karar

Liglerin milli araya girmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almamak için izin istedi.
Milli ara sonrası takıma verilen iznin sona ermesiyle birlikte Ederson'un, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Milli ara sonrası takıma verilen iznin sona ermesiyle birlikte Ederson'un, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.