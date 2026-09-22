Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard'ın sakatlığı devam ediyor. Marsilya ve Amedspor karşılaşmalarında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Belçika Milli Takımı'nın antrenmanında da yer alamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçika basınından HLN'nin haberine göre Leandro Trossard, sakatlığı nedeniyle milli takımın gerçekleştirdiği antrenmana katılamadı. Trossard'ın dışında diğer oyuncuların antrenmanda yer aldığı aktarıldı.
SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR
Beşiktaş, daha önce Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildiğini açıklamıştı. Belçikalı futbolcu bu sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Amedspor karşılaşmalarında forma giyememişti.
SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR
Beşiktaş, daha önce Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildiğini açıklamıştı. Belçikalı futbolcu bu sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Amedspor karşılaşmalarında forma giyememişti.