Trossard milli takım antrenmanına çıkamadı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Amedspor maçlarını kaçıran Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'da yeni bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler
Trossard milli takım antrenmanına çıkamadı
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Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard'ın sakatlığı devam ediyor. Marsilya ve Amedspor karşılaşmalarında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Belçika Milli Takımı'nın antrenmanında da yer alamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika basınından HLN'nin haberine göre Leandro Trossard, sakatlığı nedeniyle milli takımın gerçekleştirdiği antrenmana katılamadı. Trossard'ın dışında diğer oyuncuların antrenmanda yer aldığı aktarıldı.

SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, daha önce Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildiğini açıklamıştı. Belçikalı futbolcu bu sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Amedspor karşılaşmalarında forma giyememişti.

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