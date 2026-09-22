Trabzonspor, iç saha ve dış sahada farklı

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 6 haftasında iç sahada 3'te 3 yaparken deplasmanda galibiyet alamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 13:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, iç saha ve dış sahada farklı
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Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor, iç sahada başarılı olurken dış sahada ise tam tersi bir grafik ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, geride kalan 6 haftalık dönemde sahasında oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken galibiyetle henüz tanışamadı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

- İç ve dış saha maçları

Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü hafta Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını aldı. Üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, beşinci hafta da TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

- İç sahada 3,6 gol ortalaması

Trabzonspor, iç sahada 3 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken 3,6 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise sadece 2 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.

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