Amed zirveye evinde çıktı: Diyarbakır'da 4'te 4

Trendyol Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Amed Sportif Faaliyetler, milli maç arasına zirvede girdi. Diyarbakır temsilcisi, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekerken evinde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0, Trabzonspor'u 2-1, İstanbul Başakşehir'i 5-0 ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 4 maçta 12 puan topladı.
MİLLİ ARAYA AVERAJLA LİDER GİRDİ
Yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda ise Kocaelispor'a 2-0 mağlup olurken Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde rakip fileleri 15 kez havalandıran ve kalesinde 7 gol gören Amed Sportif Faaliyetler, 13 puana ulaştı. Diyarbakır temsilcisi, aynı puandaki Galatasaray'ın önünde averajla milli araya lider girdi.
GOL ATAMADIĞI TEK MAÇI KAYBETTİ
Amed Sportif Faaliyetler, ligde gol sevinci yaşayamadığı tek karşılaşmada Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.
Yeşil-kırmızılılar diğer maçlarda Erzurumspor FK'ye 3, Trabzonspor'a 2, Kasımpaşa'ya 2, İstanbul Başakşehir'e 5 ve Beşiktaş'a 3 gol attı.
Diyarbakır ekibi, Erzurumspor FK ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarında ise kalesini gole kapattı.
ORBAN 7 GOLLE ZİRVEDE
Sezon başında kadroya katılan Gift Orban da Amed Sportif Faaliyetler'in çıkışında öne çıkan isimlerden biri oldu. 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor, 6 maçta 7 gol kaydetti.
İlk iki haftada gol atamayan Orban, sonraki 4 karşılaşmanın tamamında fileleri havalandırdı. İlk golünü Trabzonspor karşısında uzatma dakikalarında atan Orban, Kasımpaşa deplasmanında 2 gol kaydetti.
İstanbul Başakşehir karşısında 3 golle hat-trick yapan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş maçında da bir kez ağları sarsarak gol sayısını 7'ye yükseltti. Orban, gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Muhammed Salah ile zirveyi paylaşıyor.
Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Saba 3 gol atarken Gökhan Gül, Yira Sor, Diagne ve Furkan Soyalp birer gol kaydetti. İstanbul Başakşehir maçında Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı gol de yeşil-kırmızılıların hanesine yazıldı.
DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK
Amed Sportif Faaliyetler, milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Kocaelispor deplasmanından mağlubiyet, Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle ayrılan Diyarbakır temsilcisi, Gençlerbirliği karşısında sezonun ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak.
MİLLİ ARAYA AVERAJLA LİDER GİRDİ
Yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda ise Kocaelispor'a 2-0 mağlup olurken Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde rakip fileleri 15 kez havalandıran ve kalesinde 7 gol gören Amed Sportif Faaliyetler, 13 puana ulaştı. Diyarbakır temsilcisi, aynı puandaki Galatasaray'ın önünde averajla milli araya lider girdi.
GOL ATAMADIĞI TEK MAÇI KAYBETTİ
Amed Sportif Faaliyetler, ligde gol sevinci yaşayamadığı tek karşılaşmada Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.
Yeşil-kırmızılılar diğer maçlarda Erzurumspor FK'ye 3, Trabzonspor'a 2, Kasımpaşa'ya 2, İstanbul Başakşehir'e 5 ve Beşiktaş'a 3 gol attı.
Diyarbakır ekibi, Erzurumspor FK ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarında ise kalesini gole kapattı.
ORBAN 7 GOLLE ZİRVEDE
Sezon başında kadroya katılan Gift Orban da Amed Sportif Faaliyetler'in çıkışında öne çıkan isimlerden biri oldu. 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor, 6 maçta 7 gol kaydetti.
İlk iki haftada gol atamayan Orban, sonraki 4 karşılaşmanın tamamında fileleri havalandırdı. İlk golünü Trabzonspor karşısında uzatma dakikalarında atan Orban, Kasımpaşa deplasmanında 2 gol kaydetti.
İstanbul Başakşehir karşısında 3 golle hat-trick yapan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş maçında da bir kez ağları sarsarak gol sayısını 7'ye yükseltti. Orban, gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Muhammed Salah ile zirveyi paylaşıyor.
Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Saba 3 gol atarken Gökhan Gül, Yira Sor, Diagne ve Furkan Soyalp birer gol kaydetti. İstanbul Başakşehir maçında Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı gol de yeşil-kırmızılıların hanesine yazıldı.
DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK
Amed Sportif Faaliyetler, milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Kocaelispor deplasmanından mağlubiyet, Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle ayrılan Diyarbakır temsilcisi, Gençlerbirliği karşısında sezonun ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak.