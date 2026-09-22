Fenerbahçe 'beklenti'leri de aştı!

Mutlak şampiyonluk hedeflediği sezonun ilk 5 haftasında kaybettiği 8 puanla çalkantılı başlayan Fenerbahçe, 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle 3 haftalık milli araya moralli girerken camianın takıma ve şampiyonluğa olan inancını artırmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler adına lig tarihinin en farklı zaferinin perde arkasında ise hücum istatistiklerinin rakip kalitesiyle örtüşmesi geliyor. Kanarya ligin ilk 5 haftasında 14 net pozisyon kaçırırken 8.75 gol beklentisine (xG) karşılık 8 kez fileleri sarsabilmişti.
İLK 3'TE KARTAL VAR
Ancak Eyüpspor maçında yıldız ayaklar gol noktasında verimli olunca bu tablo tersine döndü. Maçta 45 kez rakip ceza sahasına giren, 13'ü isabetli toplam 24 şut çeken takım 5.14 xG üretirken bu kez 8 kez ağları havalandırmayı başardı. Bununla birlikte sadece 2 net gol pozisyonu kaçırıldı.
İsmail Kartal'ın takımı, OPTA'nın 2014-15 sezonundan bu yana kayıt altına aldığı gol beklentisi istatistiğinde en yüksek ikinci maçı geride bıraktı.
Listenin ilk 3 sırasındaki tüm karşılaşmalarda da takımın başında Kartal vardı.
Açıklamalar:
İLK 3'TE KARTAL VAR
Ancak Eyüpspor maçında yıldız ayaklar gol noktasında verimli olunca bu tablo tersine döndü. Maçta 45 kez rakip ceza sahasına giren, 13'ü isabetli toplam 24 şut çeken takım 5.14 xG üretirken bu kez 8 kez ağları havalandırmayı başardı. Bununla birlikte sadece 2 net gol pozisyonu kaçırıldı.
İsmail Kartal'ın takımı, OPTA'nın 2014-15 sezonundan bu yana kayıt altına aldığı gol beklentisi istatistiğinde en yüksek ikinci maçı geride bıraktı.
Listenin ilk 3 sırasındaki tüm karşılaşmalarda da takımın başında Kartal vardı.
|RAKİP
|ŞUT
|GOL
|xG
|RCŞTP
|DİREK
|K.NET
|ORTA
|OFSAYT
|PUAN
|■ G.Birliği (D)
|11/27
|1
|2.90
|45
|2
|5
|12/41
|1
|0 (1-2)
|■ Konyaspor
|9/20
|4
|2.36
|28
|0
|3
|6/17
|1
|3 (4-2)
|■ Samsunspor (D)
|7/15
|2
|1.56
|26
|1
|4
|5/10
|2
|3 (2-0)
|■ Beşiktaş
|2/9
|1
|0.59
|14
|0
|0
|1/11
|2
|0 (1-2)
|■ Gaziantep (D)
|4/19
|0
|1.34
|24
|0
|2
|5/20
|1
|1 (0-0)
|■ Eyüpspor
|13/24
|8
|5.14
|45
|2
|0
|4/16
|5
|3 (8-0)
|TOPLAM
|46/110
|16
|13.89
|184
|5
|16
|33/115
|12
|10
Açıklamalar:
-
RCŞTP: Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma
-
K.Net: Kaçan Net Gol Pozisyonu