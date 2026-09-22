Beşiktaş evinde kayıpsız, deplasmanda zorlanıyor

Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın iç saha ve deplasman performansı arasındaki fark öne çıktı. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynadığı maçlarda kayıpsız ilerlerken İstanbul dışında aynı başarıyı gösteremedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEPLASMANDA ÜÇÜNCÜ YENİLGİ
Beşiktaş, deplasmanda daha önce Zalgiris ve Alanya karşısında mağlup olurken, üçüncü yenilgisini Diyarbakır'da Amed karşısında aldı.
Italiano'nun İstanbul dışında oynanan maçlardaki oyun taktiği şu ana kadar istenen sonucu vermezken, Avrupa dönüşlerinde futbolcuların yaşadığı yorgunluğun da etkili olabileceği belirtiliyor.
EVİNDE 7'DE 7
İç sahada ise farklı bir Beşiktaş görüntüsü ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Avrupa ve ligde şu ana kadar evinde oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.
Beşiktaş, deplasmanda daha önce Zalgiris ve Alanya karşısında mağlup olurken, üçüncü yenilgisini Diyarbakır'da Amed karşısında aldı.
Italiano'nun İstanbul dışında oynanan maçlardaki oyun taktiği şu ana kadar istenen sonucu vermezken, Avrupa dönüşlerinde futbolcuların yaşadığı yorgunluğun da etkili olabileceği belirtiliyor.
EVİNDE 7'DE 7
İç sahada ise farklı bir Beşiktaş görüntüsü ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Avrupa ve ligde şu ana kadar evinde oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.