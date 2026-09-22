1.66 milyar Euro'luk fiyasko

Trendyol Süper Lig'de yeni transferlerden en fazla verim alan kulüpler Çorum FK ve Eyüpspor, en az verim alan kulüp ise Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 139, bu sezon 73 milyon Euro'luk harcama yaptı. Buna karşılık, bu sezonki transferler atılan 13 golün hiçbirine katkı vermedi. Fenerbahçe, yeni transferlerden %68.8, Trabzonspor %84.6, Beşiktaş %64.3 oranında yeni gol katkısı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Bu sezon Süper Lig'in toplam değeri 1.66 milyar Euro'ya ulaştı. Transfere 418.73 milyon Euro harcandı. Buna karşılık yeni transferler toplam atılan gollerin sadece %55.3'üne imza attı.
Eyüpspor 14, Amed Sportif 16 ve Çorum FK 19 yeni transfer oynattı.
Galatasaray, Alanyaspor ile birlikte en az yeni transfer oynatan iki kulüpten biri oldu (6 transfer). Fenerbahçe 7, Beşiktaş ise 10 yeni transferle oynuyor.
KULÜPLERİN PİYASA DEĞERİ
|KULÜP
|DEĞER
|Galatasaray
|394.75
|Fenerbahçe
|298.20
|Beşiktaş
|264.10
|Trabzonspor
|165.90
|Başakşehir
|76.40
|Çorum FK
|59.03
|Göztepe
|59.60
|Çaykur Rize
|44
|Samsunspor
|46.08
|Konyaspor
|35.48
|Kasımpaşa
|30.80
|Alanyaspor
|38.08
|Gaziantep
|27.50
|Gençlerbirliği
|23.25
|Amed Sportif
|27.28
|Erzurumspor
|25.65
|Kocaelispor
|26.20
|Eyüpspor
|14
*Milyon Euro
TRANSFER BİLANÇOSU
|KULÜP
|GİDER
|GELİR
|FARK
|Fenerbahçe
|99.17
|29.00
|-70.17
|Beşiktaş
|79.05
|10.20
|-68.85
|Galatasaray
|78.61
|5.54
|-73.07
|Trabzonspor
|65.82
|52.50
|-13.32
|Çorum FK
|24.80
|-
|-24.80
|Samsunspor
|14.05
|26.70
|12.65
|Kasımpaşa
|12.52
|-
|-12.52
|Başakşehir
|9.30
|2.35
|-6.95
|Amed Sportif
|9.06
|0.736
|-8.32
|Çaykur Rize
|5.65
|0.1
|-5.55
|Konyaspor
|4.62
|0.411
|-4.21
|Göztepe
|4.48
|6.30
|1.83
|Alanyaspor
|2.87
|7.09
|4.21
|Kocaelispor
|2.65
|0.053
|-2.60
|Gençlerbirliği
|2.20
|2.50
|0.3
|Eyüpspor
|2.20
|3.60
|1.40
|Erzurumspor
|1.53
|-
|-1.53
|Gaziantep
|0.15
|0.438
|0.288
YENİLERİN GOLLERE KATKISI
|KULÜP
|H
|OYT
|G
|YTG
|%
|Çorum FK
|24.8
|19
|13
|13
|100
|Fenerbahçe
|99.17
|7
|16
|11
|68.8
|Trabzonspor
|65.82
|12
|13
|11
|84.6
|Amed Sportif
|9.06
|16
|15
|10
|66.7
|Beşiktaş
|79.05
|10
|14
|9
|64.3
|Başakşehir
|9.30
|8
|10
|7
|70
|Kasımpaşa
|12.52
|13
|7
|6
|85.7
|Kocaelispor
|2.65
|13
|7
|5
|71.4
|Göztepe
|4.48
|9
|11
|3
|27.3
|Alanyaspor
|2.87
|6
|8
|3
|37.5
|Gençlerbirliği
|2.20
|12
|5
|3
|60
|Konyaspor
|4.62
|9
|4
|2
|50
|Eyüpspor
|2.20
|14
|2
|2
|100
|Samsunspor
|14.05
|9
|6
|1
|16.7
|Çaykur Rize
|5.65
|11
|7
|1
|14.3
|Gaziantep
|0.150
|13
|7
|1
|14.3
|Erzurumspor
|1.53
|8
|3
|1
|33.3
|Galatasaray
|78.61
|6
|13
|0
|0.0
H: Harcama
OYT: Oynatılan yeni transfer
G: Gol
YTG: Yeni transferlerin attığı gol sayısı
%: Yüzde