1.66 milyar Euro'luk fiyasko

Süper Lig kulüpleri kurdukları kadroyla bu sezon 1.66 milyar Euro değere ulaştı. Ancak harcanan 418.73 milyon Euro'ya karşılık kulüplerin 6 haftada 161 golünün yalnızca %55.3'ünü yeniler attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 09:19 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2026 10:13
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
1.66 milyar Euro'luk fiyasko
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Trendyol Süper Lig'de yeni transferlerden en fazla verim alan kulüpler Çorum FK ve Eyüpspor, en az verim alan kulüp ise Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 139, bu sezon 73 milyon Euro'luk harcama yaptı. Buna karşılık, bu sezonki transferler atılan 13 golün hiçbirine katkı vermedi. Fenerbahçe, yeni transferlerden %68.8, Trabzonspor %84.6, Beşiktaş %64.3 oranında yeni gol katkısı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Bu sezon Süper Lig'in toplam değeri 1.66 milyar Euro'ya ulaştı. Transfere 418.73 milyon Euro harcandı. Buna karşılık yeni transferler toplam atılan gollerin sadece %55.3'üne imza attı.

Eyüpspor 14, Amed Sportif 16 ve Çorum FK 19 yeni transfer oynattı.

Galatasaray, Alanyaspor ile birlikte en az yeni transfer oynatan iki kulüpten biri oldu (6 transfer). Fenerbahçe 7, Beşiktaş ise 10 yeni transferle oynuyor.

KULÜPLERİN PİYASA DEĞERİ

KULÜPDEĞER
Galatasaray 394.75
Fenerbahçe 298.20
Beşiktaş 264.10
Trabzonspor 165.90
Başakşehir 76.40
Çorum FK 59.03
Göztepe 59.60
Çaykur Rize 44
Samsunspor 46.08
Konyaspor 35.48
Kasımpaşa 30.80
Alanyaspor 38.08
Gaziantep 27.50
Gençlerbirliği 23.25
Amed Sportif 27.28
Erzurumspor 25.65
Kocaelispor 26.20
Eyüpspor 14

*Milyon Euro

TRANSFER BİLANÇOSU

KULÜPGİDERGELİRFARK
Fenerbahçe 99.17 29.00 -70.17
Beşiktaş 79.05 10.20 -68.85
Galatasaray 78.61 5.54 -73.07
Trabzonspor 65.82 52.50 -13.32
Çorum FK 24.80 - -24.80
Samsunspor 14.05 26.70 12.65
Kasımpaşa 12.52 - -12.52
Başakşehir 9.30 2.35 -6.95
Amed Sportif 9.06 0.736 -8.32
Çaykur Rize 5.65 0.1 -5.55
Konyaspor 4.62 0.411 -4.21
Göztepe 4.48 6.30 1.83
Alanyaspor 2.87 7.09 4.21
Kocaelispor 2.65 0.053 -2.60
Gençlerbirliği 2.20 2.50 0.3
Eyüpspor 2.20 3.60 1.40
Erzurumspor 1.53 - -1.53
Gaziantep 0.15 0.438 0.288

YENİLERİN GOLLERE KATKISI

KULÜPHOYTGYTG%
Çorum FK 24.8 19 13 13 100
Fenerbahçe 99.17 7 16 11 68.8
Trabzonspor 65.82 12 13 11 84.6
Amed Sportif 9.06 16 15 10 66.7
Beşiktaş 79.05 10 14 9 64.3
Başakşehir 9.30 8 10 7 70
Kasımpaşa 12.52 13 7 6 85.7
Kocaelispor 2.65 13 7 5 71.4
Göztepe 4.48 9 11 3 27.3
Alanyaspor 2.87 6 8 3 37.5
Gençlerbirliği 2.20 12 5 3 60
Konyaspor 4.62 9 4 2 50
Eyüpspor 2.20 14 2 2 100
Samsunspor 14.05 9 6 1 16.7
Çaykur Rize 5.65 11 7 1 14.3
Gaziantep 0.150 13 7 1 14.3
Erzurumspor 1.53 8 3 1 33.3
Galatasaray 78.61 6 13 0 0.0

H: Harcama
OYT: Oynatılan yeni transfer
G: Gol
YTG: Yeni transferlerin attığı gol sayısı
%: Yüzde

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