1.66 milyar Euro'luk fiyasko

Trendyol Süper Lig'de yeni transferlerden en fazla verim alan kulüpler Çorum FK ve Eyüpspor, en az verim alan kulüp ise Galatasaray oldu.



Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 139, bu sezon 73 milyon Euro'luk harcama yaptı. Buna karşılık, bu sezonki transferler atılan 13 golün hiçbirine katkı vermedi. Fenerbahçe, yeni transferlerden %68.8, Trabzonspor %84.6, Beşiktaş %64.3 oranında yeni gol katkısı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Bu sezon Süper Lig'in toplam değeri 1.66 milyar Euro'ya ulaştı. Transfere 418.73 milyon Euro harcandı. Buna karşılık yeni transferler toplam atılan gollerin sadece %55.3'üne imza attı.





Eyüpspor 14, Amed Sportif 16 ve Çorum FK 19 yeni transfer oynattı.



Galatasaray, Alanyaspor ile birlikte en az yeni transfer oynatan iki kulüpten biri oldu (6 transfer). Fenerbahçe 7, Beşiktaş ise 10 yeni transferle oynuyor.





KULÜPLERİN PİYASA DEĞERİ

KULÜP DEĞER Galatasaray 394.75 Fenerbahçe 298.20 Beşiktaş 264.10 Trabzonspor 165.90 Başakşehir 76.40 Çorum FK 59.03 Göztepe 59.60 Çaykur Rize 44 Samsunspor 46.08 Konyaspor 35.48 Kasımpaşa 30.80 Alanyaspor 38.08 Gaziantep 27.50 Gençlerbirliği 23.25 Amed Sportif 27.28 Erzurumspor 25.65 Kocaelispor 26.20 Eyüpspor 14

*Milyon Euro





TRANSFER BİLANÇOSU

KULÜP GİDER GELİR FARK Fenerbahçe 99.17 29.00 -70.17 Beşiktaş 79.05 10.20 -68.85 Galatasaray 78.61 5.54 -73.07 Trabzonspor 65.82 52.50 -13.32 Çorum FK 24.80 - -24.80 Samsunspor 14.05 26.70 12.65 Kasımpaşa 12.52 - -12.52 Başakşehir 9.30 2.35 -6.95 Amed Sportif 9.06 0.736 -8.32 Çaykur Rize 5.65 0.1 -5.55 Konyaspor 4.62 0.411 -4.21 Göztepe 4.48 6.30 1.83 Alanyaspor 2.87 7.09 4.21 Kocaelispor 2.65 0.053 -2.60 Gençlerbirliği 2.20 2.50 0.3 Eyüpspor 2.20 3.60 1.40 Erzurumspor 1.53 - -1.53 Gaziantep 0.15 0.438 0.288

YENİLERİN GOLLERE KATKISI

KULÜP H OYT G YTG % Çorum FK 24.8 19 13 13 100 Fenerbahçe 99.17 7 16 11 68.8 Trabzonspor 65.82 12 13 11 84.6 Amed Sportif 9.06 16 15 10 66.7 Beşiktaş 79.05 10 14 9 64.3 Başakşehir 9.30 8 10 7 70 Kasımpaşa 12.52 13 7 6 85.7 Kocaelispor 2.65 13 7 5 71.4 Göztepe 4.48 9 11 3 27.3 Alanyaspor 2.87 6 8 3 37.5 Gençlerbirliği 2.20 12 5 3 60 Konyaspor 4.62 9 4 2 50 Eyüpspor 2.20 14 2 2 100 Samsunspor 14.05 9 6 1 16.7 Çaykur Rize 5.65 11 7 1 14.3 Gaziantep 0.150 13 7 1 14.3 Erzurumspor 1.53 8 3 1 33.3 Galatasaray 78.61 6 13 0 0.0

H: Harcama

OYT: Oynatılan yeni transfer

G: Gol

YTG: Yeni transferlerin attığı gol sayısı

%: Yüzde



