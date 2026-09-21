Granit Xhaka'dan sahte aşı sertifikası itirafı: 'Bu bir hataydı'

Sunderland forması giyen İsviçreli futbolcu Granit Xhaka, hakkında yürütülen sahte COVID-19 aşı sertifikası soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Luzern Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salgın döneminde bir aşı belgesi edindiğini kabul etti.

Xhaka açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde geçmişimden bir konu hakkında çok fazla haber yapıldı. Bu konuda kişisel olarak açıklama yapmak istiyorum.

COVID-19 aşısıyla ilgili o dönemde ciddi anlamda kafam karışıktı ve büyük endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum.

Bu yoğun duygusal süreçte, açık sorularımı uygun yollarla çözmek yerine bir aşı belgesi edindim."

Yaptığının yanlış olduğunu kabul eden İsviçreli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu yolun doğru olmadığını açıkça görüyorum. Bu bir hataydı ve bunun için üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum. Olayın aydınlatılması sürecine katkı sağlıyor ve yetkili makamlarla tamamen iş birliği yapıyorum."