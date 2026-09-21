Granit Xhaka'dan sahte aşı sertifikası itirafı: 'Bu bir hataydı'

Sunderland forması giyen İsviçreli futbolcu Granit Xhaka, hakkında yürütülen sahte COVID-19 aşı sertifikası soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu.
Luzern Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salgın döneminde bir aşı belgesi edindiğini kabul etti.
"DERİN BİR GÜVENSİZLİK HİSSEDİYORDUM"
Xhaka açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde geçmişimden bir konu hakkında çok fazla haber yapıldı. Bu konuda kişisel olarak açıklama yapmak istiyorum.
COVID-19 aşısıyla ilgili o dönemde ciddi anlamda kafam karışıktı ve büyük endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum.
Bu yoğun duygusal süreçte, açık sorularımı uygun yollarla çözmek yerine bir aşı belgesi edindim."
"SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM"
Yaptığının yanlış olduğunu kabul eden İsviçreli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün bu yolun doğru olmadığını açıkça görüyorum. Bu bir hataydı ve bunun için üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum. Olayın aydınlatılması sürecine katkı sağlıyor ve yetkili makamlarla tamamen iş birliği yapıyorum."
MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILMAYACAK
Öte yandan Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosundan çıkartıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsviçre Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Granit Xhaka, milli takımının kampına katılmayacak. Bu karar, Xhaka ile İsviçre Futbol Federasyonu arasında yapılan bir görüşmede karşılıklı anlaşma ile alındı." denildi.
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Knabel de açıklamada, "Xhaka, dün gece bize durumu bildirdi ve konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağını ve sorumluluk alacağını belirtti." ifadelerini kullandı.
Knabel, "Granit'in bu adımı atmasını ve bu konuya tam olarak açıklık getirme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için öncelik şu anda durumu yatıştırmak ve tamamen takıma ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklanmaktır. Bu uluslararası maç dönemi sona erdikten sonra Granit ile birlikte durumu yeniden değerlendireceğiz ve sonraki adımları görüşeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Xhaka'nın aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu bildirildi. 33 yaşındaki futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşı olduğuna dair sertifika aldığı belirtildi.
İsviçre Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey Makedonya ve İskoçya maçlarının hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.
Luzern Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salgın döneminde bir aşı belgesi edindiğini kabul etti.
"DERİN BİR GÜVENSİZLİK HİSSEDİYORDUM"
Xhaka açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde geçmişimden bir konu hakkında çok fazla haber yapıldı. Bu konuda kişisel olarak açıklama yapmak istiyorum.
COVID-19 aşısıyla ilgili o dönemde ciddi anlamda kafam karışıktı ve büyük endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum.
Bu yoğun duygusal süreçte, açık sorularımı uygun yollarla çözmek yerine bir aşı belgesi edindim."
"SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM"
Yaptığının yanlış olduğunu kabul eden İsviçreli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün bu yolun doğru olmadığını açıkça görüyorum. Bu bir hataydı ve bunun için üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum. Olayın aydınlatılması sürecine katkı sağlıyor ve yetkili makamlarla tamamen iş birliği yapıyorum."
MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILMAYACAK
Öte yandan Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosundan çıkartıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsviçre Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Granit Xhaka, milli takımının kampına katılmayacak. Bu karar, Xhaka ile İsviçre Futbol Federasyonu arasında yapılan bir görüşmede karşılıklı anlaşma ile alındı." denildi.
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Knabel de açıklamada, "Xhaka, dün gece bize durumu bildirdi ve konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağını ve sorumluluk alacağını belirtti." ifadelerini kullandı.
Knabel, "Granit'in bu adımı atmasını ve bu konuya tam olarak açıklık getirme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için öncelik şu anda durumu yatıştırmak ve tamamen takıma ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklanmaktır. Bu uluslararası maç dönemi sona erdikten sonra Granit ile birlikte durumu yeniden değerlendireceğiz ve sonraki adımları görüşeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Xhaka'nın aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu bildirildi. 33 yaşındaki futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşı olduğuna dair sertifika aldığı belirtildi.
İsviçre Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey Makedonya ve İskoçya maçlarının hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.