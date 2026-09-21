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Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a Kante eleştirisi!

Spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Eyüpspor karşılaşmasını yorumladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Eylül 2026 09:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a Kante eleştirisi!
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Spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İŞTE ÖMER ÜRÜNDÜL'ÜN YAZISI;

"İLK 20 DAKİKADA MAÇ BİTTİ"

"Dün öyle bir maç izledim ki teknik bir analiz yapmak mümkün değil. Eyüpspor, kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar çok zayıf bir ekip. Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü olmayışı, rakibi küçümseme anlayışını ortadan kaldırmıştı. Fırtına gibi bir başlangıç, daha ilk 20 dakikada maç bitti. Ondan sonra da 90 dakikanın sonunda ortaya 8 gollü bir galibiyet çıktı."

"İSMAİL YÜKSEK KULÜBE OYUNCUSU DEĞİL"

"Dünün iki tane önemli artısı vardı. Biri Vedat'ın performansı, 4 gol ve kendisine yapılan penaltı. İkincisi de takım olarak rahat giden bir maçta iş ciddiyetini hiçbir oyununun bırakmayışıydı. Bir de İsmail Yüksek olayı var. Bir defa kesinlikle kulübe oyuncusu değil. İkinci yarıda girdi, belki kolay maç ama önemli pres özelliklerini sergiledi. Bir de kazanılması gereken bir Bartuğ Elmaz var. Çok az görev yaptı, hep başarılıydı. Milli Takım'a da çağırıldı."

"KANTE'Yİ HİÇ OYNATMAMASI LAZIMDI"

"Mesela İsmail Kartal'ın, Kante'yi hiç oynatmaması, İsmail ile başlayıp sonra da Bartuğ ile devam etmesi gerekirdi. Bir önemli konu da Lukaku'nun durumu. Böyle önemli santrforu kazanmak gerekiyor. Şu andaki fizik gücü yetersiz. Bunu görmesine rağmen İsmail Kartal, kritik Gaziantep maçında Lukaku ile başladı. Bu riski aldığına göre o da kazanmak istiyor. O zaman dün niye 70. dakikayı bekliyorsun. İkinci yarı Lukaku'yu oyuna al, Vedat'ın istekli oluşu seni motive edebilir ama o zaman fark 5'ken, çift santrfor oynat."

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