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Antalyaspor, Vanspor'u 3 golle geçti!

Antalyaspor, sahasında Vanspor FK'yı 3-0 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'de 3 puanı hanesine yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 22:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, Vanspor'u 3 golle geçti!
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Vanspor FK, ADO Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VAN DE STREEK PERDEYİ AÇTI

Antalyaspor, karşılaşmanın 38. dakikasında Sander van de Streek'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

NUNO DA COSTA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Ev sahibi ekip, 56. dakikada Nuno da Costa'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

SAMET YALÇIN SKORU BELİRLEDİ

Antalyaspor'da Samet Yalçın, 88. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Vanspor FK 4 puanda kaldı.

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