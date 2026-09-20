Antalyaspor, Vanspor'u 3 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Vanspor FK, ADO Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VAN DE STREEK PERDEYİ AÇTI
Antalyaspor, karşılaşmanın 38. dakikasında Sander van de Streek'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
NUNO DA COSTA FARKI İKİYE ÇIKARDI
Ev sahibi ekip, 56. dakikada Nuno da Costa'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
SAMET YALÇIN SKORU BELİRLEDİ
Antalyaspor'da Samet Yalçın, 88. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Vanspor FK 4 puanda kaldı.
Antalyaspor, karşılaşmanın 38. dakikasında Sander van de Streek'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
NUNO DA COSTA FARKI İKİYE ÇIKARDI
Ev sahibi ekip, 56. dakikada Nuno da Costa'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
SAMET YALÇIN SKORU BELİRLEDİ
Antalyaspor'da Samet Yalçın, 88. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Vanspor FK 4 puanda kaldı.