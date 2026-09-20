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Leverkusen evinde hata yapmadı: Leipzig'i iki golle geçti

Bundesliga'nın 4. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Leipzig'i 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 18:28
Fotoğraf: X.com
Leverkusen evinde hata yapmadı: Leipzig'i iki golle geçti
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Bundesliga'nın 4. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SCHICK PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 44. dakikasında Miguel Gutierrez'in ceza sahasına yaptığı ortada topu kontrol eden Patrik Schick, bekletmeden yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi ve Leverkusen'i 1-0 öne geçirdi.

GUTIERREZ FARKI İKİYE ÇIKARDI

57. dakikada ceza sahasının hemen dışında seken topu kontrol eden Miguel Gutierrez, sol alt köşeye yaptığı vuruşla kaleci Maarten Vandevoordt'u mağlup etti ve skoru 2-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bayer Leverkusen sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Leverkusen puanını 7'ye yükseltirken, Leipzig haftayı 6 puanla tamamladı.

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