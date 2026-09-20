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Galatasaray'ı endişelendiren tablo: Barcelona!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, Avrupa'da milli araya en formda giden takımlardan biri oldu. Katalan ekibinin hücum hattında Raphinha ve Lamine Yamal gibi yıldızların yüksek formu dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 14:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ı endişelendiren tablo: Barcelona!
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Barcelona, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrıldı. Barcelona'da galibiyetler ile birlikte yüksek skorlar da dikkat çekiyor.

Katalan ekibinin hücum hattı milli araya kadar olan dönemde Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak öne çıktı. Barcelona'da özellikle Lamine Yamal ve Raphinha gibi yıldızların formu çarpıcı...

Barcelona'nın hücum oyuncuları bu sezon ne yaptı?

Raphinha: 14 gol, 3 asist
Lamine Yamal: 8 gol, 6 asist
Karim Adeyemi: 3 gol, 3 asist
Anthony Gordon: 5 asist

JESUS'TAN 2 GOL

Barcelona'nın transferin son günlerinde Arsenal'den kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü Gabriel Jesus da Katalan ekibinde şu ana kadar 4 maçta 2 gol attı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ OLACAK!

Barcelona, milli aranın ardından ligde sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Katalan ekibi, daha sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olacak.

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