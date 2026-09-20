Vincenzo Italiano: 'Acımasız olmamız lazım!'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah beyazlılar bu sezon lige yükselen ve 5 maçta 10 puan toplamayı başaran rakibiyle ilk kez karşılaşacak.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Bu süreçte Çorum FK, Fenerbahçe (D), Erzurumspor ve Marsilya'yı mağlup eden Beşiktaş 4 maçlık seriyle büyük alkış topladı. Siyah beyazlılar bugün Amed Sportif'i de yenerek seriyi 5 maça çıkarmak istiyor.
ITALIANO MAÇA ÇOK ÖNEM VERİYOR
Vincenzo Italiano, Amed Sportif maçına büyük önem veriyor. Deneyimli hoca tıpkı Beşiktaş gibi çok formda olan rakiplerini mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı oyuncularla tesislerde toplantı gerçekleştiren Italiano, Diyarbakır'da kazanmaları halinde çıtayı daha da yükselteceklerinin altını çizdi.
"ACIMASIZ OLMAMIZ GEREKİYOR"
Amed Sportif'in evinde daha önce Erzurumspor (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Başakşehir'i (5-0) yendiğine vurgu yapan İtalyan teknik adamın, "Rakibimiz çok formda ve moralli. İyi bir hava yakaladılar. Evlerinde yine kazanmak isteyecekler. Savunmada çok dikkatli olmalıyız. Yakaladığımız fırsatları da gole çevirmeliyiz. Marsilya maçındaki gibi gol pozisyonlarında acımasız olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Bu süreçte Çorum FK, Fenerbahçe (D), Erzurumspor ve Marsilya'yı mağlup eden Beşiktaş 4 maçlık seriyle büyük alkış topladı. Siyah beyazlılar bugün Amed Sportif'i de yenerek seriyi 5 maça çıkarmak istiyor.
ITALIANO MAÇA ÇOK ÖNEM VERİYOR
Vincenzo Italiano, Amed Sportif maçına büyük önem veriyor. Deneyimli hoca tıpkı Beşiktaş gibi çok formda olan rakiplerini mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı oyuncularla tesislerde toplantı gerçekleştiren Italiano, Diyarbakır'da kazanmaları halinde çıtayı daha da yükselteceklerinin altını çizdi.
"ACIMASIZ OLMAMIZ GEREKİYOR"
Amed Sportif'in evinde daha önce Erzurumspor (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Başakşehir'i (5-0) yendiğine vurgu yapan İtalyan teknik adamın, "Rakibimiz çok formda ve moralli. İyi bir hava yakaladılar. Evlerinde yine kazanmak isteyecekler. Savunmada çok dikkatli olmalıyız. Yakaladığımız fırsatları da gole çevirmeliyiz. Marsilya maçındaki gibi gol pozisyonlarında acımasız olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.