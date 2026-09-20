Bugün
17:00
Fenerbahçe
Eyüpspor
Bugün
17:00
Erzurumspor
Samsunspor
Bugün
20:00
Amed Sportif
Beşiktaş
Bugün
20:00
Göztepe
Rizespor
Bugün
17:00
Pendikspor
Bodrum FK
Bugün
17:00
Manisa FK
İstanbulspor
Bugün
20:00
Antalyaspor
Vanspor FK
Bugün
20:00
Mardin 1969 Spor
Kayserispor
Bugün
16:30
Leverkusen
RB Leipzig
Bugün
18:30
Schalke 04
Elversberg
Bugün
20:30
Paderborn
Hoffenheim
Bugün
16:00
Bournemouth
Liverpool
Bugün
16:00
Leeds United
C.Palace
Bugün
16:00
M.City
Sunderland
Bugün
18:30
Fulham
M. United
Bugün
15:00
Getafe
Malaga
Bugün
17:15
Atletico Madrid
Real Madrid
Bugün
19:30
Deportivo
Real Betis
Bugün
19:30
Villarreal
Levante
Bugün
22:00
Valencia
Real Sociedad

Vincenzo Italiano: "Acımasız olmamız lazım!"

Vincenzo Italiano, Amed Sportif deplasmanı öncesi oyuncularını uyardı. Rakibin formuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Savunmada dikkatli, gol pozisyonlarında acımasız olmamız gerekiyor" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 10:13 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 10:14
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano: 'Acımasız olmamız lazım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlılar bu sezon lige yükselen ve 5 maçta 10 puan toplamayı başaran rakibiyle ilk kez karşılaşacak.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bu süreçte Çorum FK, Fenerbahçe (D), Erzurumspor ve Marsilya'yı mağlup eden Beşiktaş 4 maçlık seriyle büyük alkış topladı. Siyah beyazlılar bugün Amed Sportif'i de yenerek seriyi 5 maça çıkarmak istiyor.

ITALIANO MAÇA ÇOK ÖNEM VERİYOR

Vincenzo Italiano, Amed Sportif maçına büyük önem veriyor. Deneyimli hoca tıpkı Beşiktaş gibi çok formda olan rakiplerini mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı oyuncularla tesislerde toplantı gerçekleştiren Italiano, Diyarbakır'da kazanmaları halinde çıtayı daha da yükselteceklerinin altını çizdi.

"ACIMASIZ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Amed Sportif'in evinde daha önce Erzurumspor (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Başakşehir'i (5-0) yendiğine vurgu yapan İtalyan teknik adamın, "Rakibimiz çok formda ve moralli. İyi bir hava yakaladılar. Evlerinde yine kazanmak isteyecekler. Savunmada çok dikkatli olmalıyız. Yakaladığımız fırsatları da gole çevirmeliyiz. Marsilya maçındaki gibi gol pozisyonlarında acımasız olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.