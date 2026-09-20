Galatasaray'da kayıp biri: İlkay Gündoğan!

Galatasaray'a geçen yıl transfer olan İlkay Gündoğan, bu sezon ise adeta ortadan kayboldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon Okan Buruk'un tercihleri arasında yer almadı.
FUTBOLU BULDU, KAYBOLDU!
Galatasaray'a imza attığı dönemde başarılı bir performans ortaya koyan ve taraftarın oyunu nedeniyle, "Futbolu bulan adam." yorumunda bulunduğu 35 yaşındaki futbolcu, son olarak Trabzonspor ile oynanan maçta da süre bulamadı.
11 DAKİKA SÜRE BULDU
İlkay Gündoğan, bu sezon yalnızca 11 dakika süre bularak dikkat çekti.
Deneyimli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile yola devam etmesi beklenmiyor. 35 yaşındaki futbolcu için devre arasında ayrılık ihtimali de gündemde yer alıyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında toplamda 40 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
FUTBOLU BULDU, KAYBOLDU!
Galatasaray'a imza attığı dönemde başarılı bir performans ortaya koyan ve taraftarın oyunu nedeniyle, "Futbolu bulan adam." yorumunda bulunduğu 35 yaşındaki futbolcu, son olarak Trabzonspor ile oynanan maçta da süre bulamadı.
11 DAKİKA SÜRE BULDU
İlkay Gündoğan, bu sezon yalnızca 11 dakika süre bularak dikkat çekti.
Deneyimli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile yola devam etmesi beklenmiyor. 35 yaşındaki futbolcu için devre arasında ayrılık ihtimali de gündemde yer alıyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında toplamda 40 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.