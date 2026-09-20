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Galatasaray'da kayıp biri: İlkay Gündoğan!

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan'ın bu sezon yalnızca 11 dakika süre bulması dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 10:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kayıp biri: İlkay Gündoğan!
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Galatasaray'a geçen yıl transfer olan İlkay Gündoğan, bu sezon ise adeta ortadan kayboldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon Okan Buruk'un tercihleri arasında yer almadı.

FUTBOLU BULDU, KAYBOLDU!

Galatasaray'a imza attığı dönemde başarılı bir performans ortaya koyan ve taraftarın oyunu nedeniyle, "Futbolu bulan adam." yorumunda bulunduğu 35 yaşındaki futbolcu, son olarak Trabzonspor ile oynanan maçta da süre bulamadı.



11 DAKİKA SÜRE BULDU

İlkay Gündoğan, bu sezon yalnızca 11 dakika süre bularak dikkat çekti.

Deneyimli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile yola devam etmesi beklenmiyor. 35 yaşındaki futbolcu için devre arasında ayrılık ihtimali de gündemde yer alıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında toplamda 40 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.  

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