Reis'in ilk sınavı unutulmaz oldu!

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Perşembe günü sözleşme imzalayarak bordo-mavili takımın başına geçen Alman teknik adam, ilk maçında Galatasaray'ın Süper Lig'deki namağlup unvanına son verdi.
Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten Trabzonspor, zirve yarışında yeniden iddiasını ortaya koydu.
Reis yönetimindeki ilk maçında 4 gol atan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında aldığı farklı galibiyetle yeni teknik direktörünün görevine de güçlü bir başlangıç yaptı.
Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten Trabzonspor, zirve yarışında yeniden iddiasını ortaya koydu.
Reis yönetimindeki ilk maçında 4 gol atan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında aldığı farklı galibiyetle yeni teknik direktörünün görevine de güçlü bir başlangıç yaptı.