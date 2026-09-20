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Reis'in ilk sınavı unutulmaz oldu!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, takımının başındaki ilk maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek Süper Lig'e galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 00:02 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 00:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Reis'in ilk sınavı unutulmaz oldu!
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Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Perşembe günü sözleşme imzalayarak bordo-mavili takımın başına geçen Alman teknik adam, ilk maçında Galatasaray'ın Süper Lig'deki namağlup unvanına son verdi.

Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten Trabzonspor, zirve yarışında yeniden iddiasını ortaya koydu.

Reis yönetimindeki ilk maçında 4 gol atan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında aldığı farklı galibiyetle yeni teknik direktörünün görevine de güçlü bir başlangıç yaptı.

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