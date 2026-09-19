Fenerbahçe'de ocak planı: Igor Paixao yeniden gündemde

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın ocak ayında gerekli takviyelerin yapılacağını açıklamasının ardından sarı-lacivertliler, kadroyu güçlendirmek istediği iki bölgeyi belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aziz Yıldırım, "Ocak ayına kadar minimum kayıpla ilerleyip, gerekli takviyeleri yapacağız. Bu takım tutacak, sezon sonunda şampiyon olacak" ifadelerini kullanmıştı.
ORTA SAHADA İKİ ADAY
Fenerbahçe'nin orta saha için gündemindeki ilk isimlerin Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin diğer hedefi ise sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen bir oyuncu.
Bu doğrultuda yönetimin, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Marsilya'nın Brezilyalı futbolcusu Igor Paixao için yeniden harekete geçtiği belirtildi.
PAIXAO İÇİN ERKEN HAMLE PLANI
Marsilya'nın ekonomik sorunları nedeniyle ocak ayında da oyuncu satmak zorunda olduğu ve takımın önemli isimlerinden Paixao ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.
26 yaşındaki futbolcuyla başka kulüplerin de ilgilendiği belirtilirken Fenerbahçe'nin bu nedenle erken bir hamle yapmayı planladığı aktarıldı.
Marsilya'nın, Paixao için 2025 yazında ödediği 30 milyon Euro'luk bedeli kabul edebileceği öne sürüldü.
ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Igor Paixao, Marsilya'da ağırlıklı olarak sol kanatta görev yaptı. Brezilyalı futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.
Paixao bu sezon çıktığı 4 maçta 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcu geçen sezon ise 42 resmi karşılaşmada 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
ORTA SAHADA İKİ ADAY
Fenerbahçe'nin orta saha için gündemindeki ilk isimlerin Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin diğer hedefi ise sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen bir oyuncu.
Bu doğrultuda yönetimin, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Marsilya'nın Brezilyalı futbolcusu Igor Paixao için yeniden harekete geçtiği belirtildi.
PAIXAO İÇİN ERKEN HAMLE PLANI
Marsilya'nın ekonomik sorunları nedeniyle ocak ayında da oyuncu satmak zorunda olduğu ve takımın önemli isimlerinden Paixao ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.
26 yaşındaki futbolcuyla başka kulüplerin de ilgilendiği belirtilirken Fenerbahçe'nin bu nedenle erken bir hamle yapmayı planladığı aktarıldı.
Marsilya'nın, Paixao için 2025 yazında ödediği 30 milyon Euro'luk bedeli kabul edebileceği öne sürüldü.
ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Igor Paixao, Marsilya'da ağırlıklı olarak sol kanatta görev yaptı. Brezilyalı futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.
Paixao bu sezon çıktığı 4 maçta 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcu geçen sezon ise 42 resmi karşılaşmada 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.