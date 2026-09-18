Montrezl Harrell, Washington Wizards'ın kadro yapılanmasını sert sözlerle eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımın hangi yönde ilerlemek istediğini anlayamadığını belirten Harrell, özellikle kalabalık uzun rotasyonuna ve Trae Young'ın çevresindeki dış oyuncu dengesine dikkat çekti.
Brandon "Scoop B" Robinson'a konuşan Harrell, "Dürüst olmak gerekirse Washington'ın ne yaptığını hiçbir şekilde anlamıyorum. Yaptıkları şeyin hiçbir mantığı yok. Tam bir felaket gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Wizards, 2025-26 sezonunu 17 galibiyet ve 65 mağlubiyetle tamamladıktan sonra kadrosunda önemli değişikliklere gitti.
Washington, AJ Dybantsa'yı draftın ilk sırasından seçerken Deandre Ayton'ı kadrosuna kattı ve Anthony Davis'i takasla transfer etti. Wizards ayrıca genç uzun Alex Sarr'ı da takımda tuttu.
Harrell, bu oyuncuların aynı kadro içerisinde nasıl bir arada kullanılacağını sorguladı.
"Genç oyuncu AJ Dybantsa'ya sahipler ama o üç numarada oynuyor. Deandre Ayton'ı getiriyorsunuz fakat zaten genç oyuncu Alex Sarr'ı draft etmişsiniz. Ardından Anthony Davis geliyor ancak kenarda Tristan Vukcevic adında bir pivotunuz daha var."
Washington'ın mevcut kadrosunda Davis, Ayton, Sarr ve Vukcevic olmak üzere uzun rotasyonunda önemli süreler alabilecek dört oyuncu bulunuyor. Dybantsa ise 2,06 metrelik boyuyla kulübün geleceğinde önemli bir rol üstlenmesi beklenen bir forvet olarak öne çıkıyor.
Harrell, sezon arasında Wizards'la dört yıllık sözleşme uzatan Trae Young'ın çevresinde oluşturulan dış oyuncu rotasyonunu da sorguladı.
"Şu anda Anthony Davis'in tek yedeği Anthony Gill. Ayrıca Trae Young'a sahipsiniz ancak yanında oynayacak gerçek anlamda bir iki numaranız yok."
Harrell, Washington'ın muhtemel ilk beşini Young, Khris Middleton, Dybantsa, Davis ve Ayton şeklinde sıraladı.
Bu beş, Wizards'a önemli bir fiziksel üstünlük sağlayabilecek olsa da Harrell'a göre rotasyonun geri kalanına bakıldığında ciddi soru işaretleri ortaya çıkıyor.
"Ancak kenar oyuncularına baktığınızda her gece onları bu noktadan mağlup edebilirsiniz."
Washington'ın kadrosunda Bub Carrington, Bilal Coulibaly, Tre Johnson, Kyshawn George ve Tre Mann gibi birkaç genç dış oyuncu bulunuyor. Wizards ayrıca genç çekirdeğinin yanında Middleton ve Davis gibi deneyimli isimlere de sahip.
Harrell, farklı özelliklere sahip oyuncuları uyumlu bir rotasyona dönüştürme konusunda teknik ekibe önemli bir görev düşeceğini belirtti.
"Bu takımda koçun gerçekten koçluk yapması gerekecek. Orada çok fazla belirsizlik var."
Daha önce Wizards forması da giyen Harrell, Washington'ın Doğu Konferansı'ndaki potansiyelini de değerlendirdi.
Takımın play-in turnuvasına kalma ihtimalini tamamen göz ardı etmeyen Harrell, Wizards'ı mevcut haliyle ciddi bir şampiyonluk adayı olarak görmediğini söyledi.
"Belki kendilerini play-in yarışının içerisine atabilirler ancak onları Doğu'da ciddi bir şampiyonluk adayı olarak görmüyorum. Bu takımın kimliğinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum."
Harrell bir yandan NBA'e geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. 32 yaşındaki oyuncu, 12 Eylül'de Houston Rockets'ın G League takımı Rio Grande Valley Vipers'la antrenmana çıktı ve çalışmanın iyi geçtiğini söyledi.
2025-26 sezonunu Porto Riko ekibi Atléticos de San German'da geçiren Harrell, 29 karşılaşmada 17,2 sayı ve 10,0 ribaund ortalamaları yakaladı.
Harrell ayrıca perdeleme yapma, potaya doğru sert devrilme ve çember üzerinde baskı oluşturma becerilerinin modern NBA'de hâlâ karşılık bulabileceğine inanıyor.
Brandon "Scoop B" Robinson'a konuşan Harrell, "Dürüst olmak gerekirse Washington'ın ne yaptığını hiçbir şekilde anlamıyorum. Yaptıkları şeyin hiçbir mantığı yok. Tam bir felaket gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Wizards, 2025-26 sezonunu 17 galibiyet ve 65 mağlubiyetle tamamladıktan sonra kadrosunda önemli değişikliklere gitti.
Washington, AJ Dybantsa'yı draftın ilk sırasından seçerken Deandre Ayton'ı kadrosuna kattı ve Anthony Davis'i takasla transfer etti. Wizards ayrıca genç uzun Alex Sarr'ı da takımda tuttu.
Harrell, bu oyuncuların aynı kadro içerisinde nasıl bir arada kullanılacağını sorguladı.
"Genç oyuncu AJ Dybantsa'ya sahipler ama o üç numarada oynuyor. Deandre Ayton'ı getiriyorsunuz fakat zaten genç oyuncu Alex Sarr'ı draft etmişsiniz. Ardından Anthony Davis geliyor ancak kenarda Tristan Vukcevic adında bir pivotunuz daha var."
Washington'ın mevcut kadrosunda Davis, Ayton, Sarr ve Vukcevic olmak üzere uzun rotasyonunda önemli süreler alabilecek dört oyuncu bulunuyor. Dybantsa ise 2,06 metrelik boyuyla kulübün geleceğinde önemli bir rol üstlenmesi beklenen bir forvet olarak öne çıkıyor.
Harrell, sezon arasında Wizards'la dört yıllık sözleşme uzatan Trae Young'ın çevresinde oluşturulan dış oyuncu rotasyonunu da sorguladı.
"Şu anda Anthony Davis'in tek yedeği Anthony Gill. Ayrıca Trae Young'a sahipsiniz ancak yanında oynayacak gerçek anlamda bir iki numaranız yok."
Harrell, Washington'ın muhtemel ilk beşini Young, Khris Middleton, Dybantsa, Davis ve Ayton şeklinde sıraladı.
Bu beş, Wizards'a önemli bir fiziksel üstünlük sağlayabilecek olsa da Harrell'a göre rotasyonun geri kalanına bakıldığında ciddi soru işaretleri ortaya çıkıyor.
"Ancak kenar oyuncularına baktığınızda her gece onları bu noktadan mağlup edebilirsiniz."
Washington'ın kadrosunda Bub Carrington, Bilal Coulibaly, Tre Johnson, Kyshawn George ve Tre Mann gibi birkaç genç dış oyuncu bulunuyor. Wizards ayrıca genç çekirdeğinin yanında Middleton ve Davis gibi deneyimli isimlere de sahip.
Harrell, farklı özelliklere sahip oyuncuları uyumlu bir rotasyona dönüştürme konusunda teknik ekibe önemli bir görev düşeceğini belirtti.
"Bu takımda koçun gerçekten koçluk yapması gerekecek. Orada çok fazla belirsizlik var."
Daha önce Wizards forması da giyen Harrell, Washington'ın Doğu Konferansı'ndaki potansiyelini de değerlendirdi.
Takımın play-in turnuvasına kalma ihtimalini tamamen göz ardı etmeyen Harrell, Wizards'ı mevcut haliyle ciddi bir şampiyonluk adayı olarak görmediğini söyledi.
"Belki kendilerini play-in yarışının içerisine atabilirler ancak onları Doğu'da ciddi bir şampiyonluk adayı olarak görmüyorum. Bu takımın kimliğinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum."
Harrell bir yandan NBA'e geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. 32 yaşındaki oyuncu, 12 Eylül'de Houston Rockets'ın G League takımı Rio Grande Valley Vipers'la antrenmana çıktı ve çalışmanın iyi geçtiğini söyledi.
2025-26 sezonunu Porto Riko ekibi Atléticos de San German'da geçiren Harrell, 29 karşılaşmada 17,2 sayı ve 10,0 ribaund ortalamaları yakaladı.
Harrell ayrıca perdeleme yapma, potaya doğru sert devrilme ve çember üzerinde baskı oluşturma becerilerinin modern NBA'de hâlâ karşılık bulabileceğine inanıyor.