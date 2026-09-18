Junior Olaitan, Messi'nin veda maçında rakip olacak!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Benin Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Benin'in 6 Ekim'de Arjantin ile oynayacağı hazırlık maçında Olaitan'ın karşısında dünya futbolunun yıldızlarından Lionel Messi olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OLAITAN, MESSI'NİN SON MAÇINDA
Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de Buenos Aires'te Benin ile oynayacağı hazırlık maçında son kez milli formayı giyecek.
Arjantin Futbol Federasyonu, Messi'nin yanı sıra 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun tamamını bu karşılaşmaya davet etti. Böylece Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda maçında Benin karşısında sahaya çıkacak.
Bu mücadelede Benin Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Junior Olaitan, Messi'ye karşı forma giyme fırsatı yakalayacak.
Arjantin formasıyla 207 maça çıkan Lionel Messi, 125 gol kaydetti. 39 yaşındaki yıldız futbolcu, ağustos ayında yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
Messi'nin milli takıma veda edeceği karşılaşmada Beşiktaşlı Olaitan'ın da Benin kadrosunda yer alması, siyah-beyazlı futbolcu açısından dikkat çeken bir buluşma olacak.
Benin'in 6 Ekim'de Arjantin ile oynayacağı hazırlık maçında Olaitan'ın karşısında dünya futbolunun yıldızlarından Lionel Messi olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OLAITAN, MESSI'NİN SON MAÇINDA
Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de Buenos Aires'te Benin ile oynayacağı hazırlık maçında son kez milli formayı giyecek.
Arjantin Futbol Federasyonu, Messi'nin yanı sıra 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun tamamını bu karşılaşmaya davet etti. Böylece Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda maçında Benin karşısında sahaya çıkacak.
Bu mücadelede Benin Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Junior Olaitan, Messi'ye karşı forma giyme fırsatı yakalayacak.
Arjantin formasıyla 207 maça çıkan Lionel Messi, 125 gol kaydetti. 39 yaşındaki yıldız futbolcu, ağustos ayında yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
Messi'nin milli takıma veda edeceği karşılaşmada Beşiktaşlı Olaitan'ın da Benin kadrosunda yer alması, siyah-beyazlı futbolcu açısından dikkat çeken bir buluşma olacak.