Galatasaray'dan Nijerya'ya: 'Osimhen gelmesin!'

Galatasaray, Victor Osimhen'in sağlık durumunu yakından takip ederken Nijeryalı yıldızla ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, sakatlığını tam anlamıyla geride bırakamayan golcünün milli takımda forma giymesini istemiyor.
KULÜPTEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM
Galatasaray cephesi, oyuncunun fiziksel olarak tam hazır hale gelmeden yeniden sahaya çıkmasının risk oluşturacağını düşünüyor. Bu nedenle Osimhen'in milli arada korunması ve iyileşme sürecini kontrollü şekilde tamamlaması isteniyor.
NİJERYA CEPHESİ OYUNCUYU KADRODA GÖRMEK İSTİYOR
SCORENigeria'nın haberine göre Nijerya Futbol Federasyonu ise yıldız futbolcunun aday kadroda yer almasını talep ediyor. Taraflar arasında bu konuda görüş ayrılığı bulunurken, son kararın oyuncunun sağlık durumuna göre netleşmesi bekleniyor.
TRABZON KAFİLESİNDE OLMAZSA TEMAS KURULACAK
343'ün aktardığı bilgiye göre Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Trabzon deplasmanı kadrosuna alınmazsa Galatasaray yönetimi Nijerya Futbol Federasyonu ile doğrudan temas kuracak. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun milli takıma gönderilmemesi yönünde girişimde bulunacağı öne sürüldü.
SON KARAR SAĞLIK RAPORUNA GÖRE
Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibinin hazırlayacağı son değerlendirme, Osimhen'in kısa vadeli programını belirleyecek. Kulüp, yıldız oyuncunun tam olarak iyileşmeden yoğun maç temposuna dönmesini istemezken, süreçte milli takım cephesiyle yapılacak görüşmeler kritik önem taşıyor.
GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI 11'İNİ KUR
KULÜPTEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM
Galatasaray cephesi, oyuncunun fiziksel olarak tam hazır hale gelmeden yeniden sahaya çıkmasının risk oluşturacağını düşünüyor. Bu nedenle Osimhen'in milli arada korunması ve iyileşme sürecini kontrollü şekilde tamamlaması isteniyor.
NİJERYA CEPHESİ OYUNCUYU KADRODA GÖRMEK İSTİYOR
SCORENigeria'nın haberine göre Nijerya Futbol Federasyonu ise yıldız futbolcunun aday kadroda yer almasını talep ediyor. Taraflar arasında bu konuda görüş ayrılığı bulunurken, son kararın oyuncunun sağlık durumuna göre netleşmesi bekleniyor.
TRABZON KAFİLESİNDE OLMAZSA TEMAS KURULACAK
343'ün aktardığı bilgiye göre Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Trabzon deplasmanı kadrosuna alınmazsa Galatasaray yönetimi Nijerya Futbol Federasyonu ile doğrudan temas kuracak. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun milli takıma gönderilmemesi yönünde girişimde bulunacağı öne sürüldü.
SON KARAR SAĞLIK RAPORUNA GÖRE
Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibinin hazırlayacağı son değerlendirme, Osimhen'in kısa vadeli programını belirleyecek. Kulüp, yıldız oyuncunun tam olarak iyileşmeden yoğun maç temposuna dönmesini istemezken, süreçte milli takım cephesiyle yapılacak görüşmeler kritik önem taşıyor.
GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI 11'İNİ KUR