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Galatasaray'dan Nijerya'ya: "Osimhen gelmesin!"

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'ndan davet alan Victor Osimhen'in gitmemesi için temas kuracak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 12:58
Galatasaray'dan Nijerya'ya: 'Osimhen gelmesin!'
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
Galatasaray, Victor Osimhen'in sağlık durumunu yakından takip ederken Nijeryalı yıldızla ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, sakatlığını tam anlamıyla geride bırakamayan golcünün milli takımda forma giymesini istemiyor.

KULÜPTEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Galatasaray cephesi, oyuncunun fiziksel olarak tam hazır hale gelmeden yeniden sahaya çıkmasının risk oluşturacağını düşünüyor. Bu nedenle Osimhen'in milli arada korunması ve iyileşme sürecini kontrollü şekilde tamamlaması isteniyor.

NİJERYA CEPHESİ OYUNCUYU KADRODA GÖRMEK İSTİYOR

SCORENigeria'nın haberine göre Nijerya Futbol Federasyonu ise yıldız futbolcunun aday kadroda yer almasını talep ediyor. Taraflar arasında bu konuda görüş ayrılığı bulunurken, son kararın oyuncunun sağlık durumuna göre netleşmesi bekleniyor.

TRABZON KAFİLESİNDE OLMAZSA TEMAS KURULACAK

343'ün aktardığı bilgiye göre Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Trabzon deplasmanı kadrosuna alınmazsa Galatasaray yönetimi Nijerya Futbol Federasyonu ile doğrudan temas kuracak. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun milli takıma gönderilmemesi yönünde girişimde bulunacağı öne sürüldü.

SON KARAR SAĞLIK RAPORUNA GÖRE

Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibinin hazırlayacağı son değerlendirme, Osimhen'in kısa vadeli programını belirleyecek. Kulüp, yıldız oyuncunun tam olarak iyileşmeden yoğun maç temposuna dönmesini istemezken, süreçte milli takım cephesiyle yapılacak görüşmeler kritik önem taşıyor. 

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