Haber Tarihi: 16 Eylül 2026 15:48 -
Güncelleme Tarihi:
16 Eylül 2026 15:48
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 16 Eylül 2026
Bugün (16 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 16 Eylül maç takvimi
16 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 16 Eylül Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
16 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 16 Eylül maç takvimi
16 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI UEFA Avrupa Ligi19.45 Ararat-Armenia - Sparta Prag — tabii spor19.45 Omonia Nicosia - Celta Vigo — tabii spor22.00 Milan - Benfica — tabii spor
22.00 Anderlecht - Lyon — tabii spor 222.00 Bayer Leverkusen - Celje — tabii spor 122.00 Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb — tabii22.00 Olympiakos - Jagiellonia — tabii22.00 Sturm Graz - Rennes — tabii spor 422.00 Sunderland - AZ Alkmaar — tabii spor 3Türkiye Kupası14.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor14.00 Dersimspor - Gelecek Siirt14.00 Karaman FK - Kepezspor14.00 Kırıkkale Büyük Anadolu - Kırşehir Belediyespor14.00 Sinopspor - Arit Kayadibi14.00 Tokat Belediye Plevnespor - Keşapspor14.00 Bayburtspor - Borçkaspor14.00 Osmaneli Belediyespor - Anadolu Üniversitesi14.00 Kilis Birlikgücü - Kahta 02 Spor14.00 Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor14.00 Gölespor - Kars 36 Spor15.00 Galata - Yalova Yeşilovaspor15.00 İnkılapspor - Beykoz Anadolu15.00 Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor17.00 Bucaspor 1928 - Gaziemirspor — A Spor20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu - Bucak Belediyesi Oğuzhansporİspanya La Liga20.00 Atletico Madrid - Osasuna (S Sport)20.00 Deportivo - Sevilla (S Sport 2)22.30 Barcelona - Racing Santander (S Sport)22.30 Levante - Athletic Bilbao (S Sport 2)
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