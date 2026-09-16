Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 16 Eylül 2026

UEFA Avrupa Ligi

19.45 Ararat-Armenia - Sparta Prag — tabii spor

19.45 Omonia Nicosia - Celta Vigo — tabii spor

22.00 Milan - Benfica — tabii spor

22.00 Anderlecht - Lyon — tabii spor 2

22.00 Bayer Leverkusen - Celje — tabii spor 1

22.00 Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb — tabii

22.00 Olympiakos - Jagiellonia — tabii

22.00 Sturm Graz - Rennes — tabii spor 4

22.00 Sunderland - AZ Alkmaar — tabii spor 3

Türkiye Kupası

14.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor

14.00 Dersimspor - Gelecek Siirt

14.00 Karaman FK - Kepezspor

14.00 Kırıkkale Büyük Anadolu - Kırşehir Belediyespor

14.00 Sinopspor - Arit Kayadibi

14.00 Tokat Belediye Plevnespor - Keşapspor

14.00 Bayburtspor - Borçkaspor

14.00 Osmaneli Belediyespor - Anadolu Üniversitesi

14.00 Kilis Birlikgücü - Kahta 02 Spor

14.00 Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor

14.00 Gölespor - Kars 36 Spor

15.00 Galata - Yalova Yeşilovaspor

15.00 İnkılapspor - Beykoz Anadolu

15.00 Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor

17.00 Bucaspor 1928 - Gaziemirspor — A Spor

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu - Bucak Belediyesi Oğuzhanspor

İspanya La Liga

20.00 Atletico Madrid - Osasuna (S Sport)

20.00 Deportivo - Sevilla (S Sport 2)

22.30 Barcelona - Racing Santander (S Sport)

22.30 Levante - Athletic Bilbao (S Sport 2)

16 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 16 Eylül Çarşamba günün maçları listesi...16 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 16 Eylül maç takvimi16 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI