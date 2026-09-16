İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku kararı!

Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Gaziantep FK deplasmanından 0-0'la dönen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş derbisinin ardından Gaziantep karşısında da puan kaybeden sarı-lacivertliler, 5. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
Üst üste gelen kayıplar, milli ara öncesi pazar günü ligde oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının önemini artırdı.
İSMAİL KARTAL İÇİN KRİTİK MAÇ
Bu mücadele Şampiyonlar Ligi'nde Roma beraberliği sonrası istifa eden ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın baskısı ile göreve dönen İsmail Kartal için de 'ya tamam ya devam' niteliğine geldi.
11'DE DEĞİŞİM YAPILACAK
Teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde ciddi değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
KEREM KULÜBEYE ÇEKİLİYOR
65 yaşındaki teknik adamın en önemli hamlelerinden birinin ise sol kanatta oynayan Kerem Aktürkoğlu olması bekleniyor.
Tecrübeli teknik adamın, Gaziantep maçında beklenen katkıyı alamadığı Kerem'i kulübeye çekmeyi düşündüğü öğrenildi.
ORTA SAHA DEĞİŞİYOR
Ayrıca İsmail Kartal, orta sahadaki mevcut düzeni de değiştirecek. Kante Guendouzi-İsmail üçlüsüyle devam etmeyi düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, Nene'ye daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.
LUKAKU-VEDAT OYNAYACAK
Kartal'ın üzerinde durduğu en dikkat çekici seçenek ise çift forvetli sistem. Lukaku ve Vedat Muriqi'i aynı anda ilk 11'de kullanmayı planlıyor.
AZİZ YILDIRIM SAMANDIRA'YA GİDİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın hafta içinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceği öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6.haftasında pazar günü saat 17.00'de sahasında Eyüpspor'u konuk edecek ve milli araya girecek.
Sarı-lacivertliler, milli ara dönüşünde 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, daha sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa'nin konuğu olacak.
Üst üste gelen kayıplar, milli ara öncesi pazar günü ligde oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının önemini artırdı.
İSMAİL KARTAL İÇİN KRİTİK MAÇ
Bu mücadele Şampiyonlar Ligi'nde Roma beraberliği sonrası istifa eden ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın baskısı ile göreve dönen İsmail Kartal için de 'ya tamam ya devam' niteliğine geldi.
11'DE DEĞİŞİM YAPILACAK
Teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde ciddi değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
KEREM KULÜBEYE ÇEKİLİYOR
65 yaşındaki teknik adamın en önemli hamlelerinden birinin ise sol kanatta oynayan Kerem Aktürkoğlu olması bekleniyor.
Tecrübeli teknik adamın, Gaziantep maçında beklenen katkıyı alamadığı Kerem'i kulübeye çekmeyi düşündüğü öğrenildi.
ORTA SAHA DEĞİŞİYOR
Ayrıca İsmail Kartal, orta sahadaki mevcut düzeni de değiştirecek. Kante Guendouzi-İsmail üçlüsüyle devam etmeyi düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, Nene'ye daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.
LUKAKU-VEDAT OYNAYACAK
Kartal'ın üzerinde durduğu en dikkat çekici seçenek ise çift forvetli sistem. Lukaku ve Vedat Muriqi'i aynı anda ilk 11'de kullanmayı planlıyor.
AZİZ YILDIRIM SAMANDIRA'YA GİDİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın hafta içinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceği öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6.haftasında pazar günü saat 17.00'de sahasında Eyüpspor'u konuk edecek ve milli araya girecek.
Sarı-lacivertliler, milli ara dönüşünde 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, daha sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa'nin konuğu olacak.