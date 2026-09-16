Real Madrid, 33. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
ARDA GÜLER FRİKİKTEN ATTI! 🤩🤩
Milli futbolcumuz, Elche deplasmanında serbest vuruştan kaydettiği golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi! 💪🇹🇷 pic.twitter.com/Y7WjWptyCs https://t.co/JMotw4xUqD
— Sporx (@sporx) September 15, 2026
Ev sahibi ekibin 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino ile beraberliği yakalamasıyla mücadelenin son bölümleri büyük heyecana sahne oldu.
Yan Diomande🤝Kylian Mbappepic.twitter.com/dwg9u3xE13 https://t.co/1qRYcV1wmC
— Sporx (@sporx) September 15, 2026
Abiel Osorio'nun golüyle fark 1'e düştü! ⚽ pic.twitter.com/vH8k7au5Cw https://t.co/c5EiEgV3lc
— Sporx (@sporx) September 15, 2026
Elche kalesine yüklenen Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle haftayı galibiyetle kapattı.
🤯Elche, Real Madrid karşısında Fer Niño'nun golüyle 2-0 geriden gelerek beraberliği yakaladı! 🔥 pic.twitter.com/G8hQCUA3T6 https://t.co/c5EiEgV3lc
— Sporx (@sporx) September 15, 2026
Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
CARLOS ESPÍ, BİR KEZ DAHA REAL MADRID'E HAYAT VERDİ! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mjDJzBWSuX https://t.co/gLk42FgMkd
— Sporx (@sporx) September 15, 2026
Bu galibiyetle puanını 15 yapan Real Madrid, ikinci sırada yer alıyor. Ligde 4. mağlubiyetini yaşayan Elche ise son sırada bulunuyor.
Arda Güler, 68. dakikada kenara geldi! 🇹🇷 pic.twitter.com/g9FsRwblZe https://t.co/3Eyxs16bxM
— Sporx (@sporx) September 15, 2026
Ligin gelecek haftasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'e; Elche ise deplasmanda Espanyol'a konuk olacak.