15 Eylül
Rayo Vallecano-Espanyol
2-1
15 Eylül
Alaves-Valencia
0-1
15 Eylül
Elche-Real Madrid
2-3
15 Eylül
West Ham United-Fulham
2-3
15 Eylül
Ipswich Town-Arsenal
2-4
15 Eylül
Liverpool-Tottenham
3-1
15 Eylül
Ajax-Willem
5-1

Arda Güler yine sahnede! Real Madrid kazandı

Arda Güler'in serbest vuruşunda kaleci Matias Dituro'nun kendi kalesine gönderdiği golle öne geçen Real Madrid, Elche'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 00:28 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler yine sahnede! Real Madrid kazandı
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'yi 3-2 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta top, direğin içine çarparak ağlarla buluştu. Arda'nın uzak köşeye gönderdiği şutta Elche kalecisi Matias Dituro'nun müdahalesi sonrası top kendi kalesine gitti ve Real Madrid 1-0 öne geçti. Gol, Dituro'nun kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti.

Real Madrid, 33. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Ev sahibi ekibin 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino ile beraberliği yakalamasıyla mücadelenin son bölümleri büyük heyecana sahne oldu.

Elche kalesine yüklenen Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle haftayı galibiyetle kapattı.

Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Bu galibiyetle puanını 15 yapan Real Madrid, ikinci sırada yer alıyor. Ligde 4. mağlubiyetini yaşayan Elche ise son sırada bulunuyor.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'e; Elche ise deplasmanda Espanyol'a konuk olacak.

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