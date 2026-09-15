James Rodriguez, milli formaya veda etti

Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, 35 yaşında milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Milli takım formasını ilk giydiği günden bu yana önemli bir hedefinin olduğunu belirten James Rodriguez, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Milli takıma adım attığım ilk günden itibaren kafamda tek bir net düşünce vardı: Bir gün veda ettiğimde, bu formayı aldığım yerin çok daha yukarısında bıraktığımı hissedebilmek.



Bir şeyler katmak, derin bir iz bırakmak ve Kolombiya'nın dünyadaki herhangi bir takımla başa baş rekabet edebileceğine inanmasını sağlamak istedim. Bugün geriye dönüp katettiğimiz yola baktığımda, bunu başardığımı hissediyorum.



Bu sadece benim başarım değildi; harika bir jenerasyonun, takım arkadaşlarımın ve yeniden büyük hayaller kurmaya başlayan koca bir ülkenin eseriydi."





114 MAÇTA 28 GOL

🇨🇴James Rodriguez, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. pic.twitter.com/TfCMHtdypQ



— Sporx (@sporx) September 15, 2026

James Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı kariyerinde toplamgörev yaptı. Tecrübeli oyuncu, bu maçlardayaşadı.