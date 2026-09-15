Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe itirafı! Beşiktaş kararını anlattı

Yeni sezonda Türkiye'yi EuroLeague'de temsil etmeye hazırlanan Beşiktaş, 13 yıllık büyük hasrete resmen son verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EuroLeague'e dönüşüyle birlikte iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kadrosuna çok sayıda önemli isim kattı. Bu transferlerden biri de Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı Scottie Wilbekin oldu.
Türkiye'de daha önce uzun yıllar Darüşşafaka ve Fenerbahçe formaları giyen 33 yaşındaki skorer, geçtiğimiz sezonun ortasında sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Wilbekin, kısa süreli ayrılığın ardından bu kez Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye geri döndü.
Türk vatandaşlığı bulunan ve A Milli Basketbol Takımı'nın da formasını giyen deneyimli oyuncu, Beşiktaş'ın düzenlediği medya gününde Eurohoops'un sorularını yanıtladı.
"DUSAN ÇOK KOMİK VE EĞLENCELİ"
Scottie Wilbekin'e, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic hakkında kendisini en çok şaşırtan şey soruldu.
Tecrübeli basketbolcu, Sırp çalıştırıcının saha dışındaki karakterinin kendisini şaşırttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Beraber çalışalı uzun zaman olmadı ama çok komik ve eğlenceli biri. Açıkçası böyle olmasını beklemiyordum, bunu söyleyebilirim. Çok fazla şaka yapıyor, epey komik bir insan."
"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ"
Wilbekin, Beşiktaş'a transferini ise kariyerinde yeni bir başlangıç olarak gördüğünü söyledi.
Siyah-beyazlı kulübün EuroLeague'e dönüşünün oluşturduğu heyecana dikkat çeken 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa'da büyük bir etki yaratmak istediğini vurguladı.
Wilbekin, transfer kararıyla ilgili şöyle konuştu:
"Beşiktaş, benim için yepyeni bir başlangıç. Bence bu durum, kulübün yaptıklarıyla da örtüşüyor.Kulüp uzun zaman sonra EuroLeague'e geri döndü, dolayısıyla büyük bir etki yaratmak istiyorlar. Bu yüzden bu projenin bir parçası olmak heyecan verici."
FENERBAHÇE'DEN AYRILIĞI KARARINI ETKİLEDİ
Scottie Wilbekin'in açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Fenerbahçe'deki döneminin sona erişiyle ilgili oldu.
Tecrübeli basketbolcu, sarı-lacivertli ekipten ayrılış biçiminin yeni takımını seçerken önem verdiği kriterleri değiştirdiğini açıkça dile getirdi.
Wilbekin, Fenerbahçe'de yaşadığı sürecin ardından kendisini gerçekten isteyen bir kulübe gitmenin kendisi için önemli hale geldiğini belirtti.
"BENİMLE GERÇEKTEN İLGİLENDİKLERİNDEN EMİN OLMAK İSTEDİM"
Fenerbahçe döneminin sonunun Beşiktaş'a transfer sürecini nasıl etkilediği sorulan Wilbekin, sözlerini dikkatli seçerek şu yanıtı verdi:
"Fenerbahçe dönemimin sonu, yeni takımımı seçerken aradığım şeyleri kesinlikle değiştirdi. Doğru kelimeleri seçmek zor ama... Sadece şunu istedim: İmza atmadan önce o takımın benimle gerçekten ilgilendiğinden emin olmak istedim. Sadece bunu söyleyeceğim."
Türkiye'de daha önce uzun yıllar Darüşşafaka ve Fenerbahçe formaları giyen 33 yaşındaki skorer, geçtiğimiz sezonun ortasında sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Wilbekin, kısa süreli ayrılığın ardından bu kez Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye geri döndü.
Türk vatandaşlığı bulunan ve A Milli Basketbol Takımı'nın da formasını giyen deneyimli oyuncu, Beşiktaş'ın düzenlediği medya gününde Eurohoops'un sorularını yanıtladı.
"DUSAN ÇOK KOMİK VE EĞLENCELİ"
Scottie Wilbekin'e, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic hakkında kendisini en çok şaşırtan şey soruldu.
Tecrübeli basketbolcu, Sırp çalıştırıcının saha dışındaki karakterinin kendisini şaşırttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Beraber çalışalı uzun zaman olmadı ama çok komik ve eğlenceli biri. Açıkçası böyle olmasını beklemiyordum, bunu söyleyebilirim. Çok fazla şaka yapıyor, epey komik bir insan."
"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ"
Wilbekin, Beşiktaş'a transferini ise kariyerinde yeni bir başlangıç olarak gördüğünü söyledi.
Siyah-beyazlı kulübün EuroLeague'e dönüşünün oluşturduğu heyecana dikkat çeken 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa'da büyük bir etki yaratmak istediğini vurguladı.
Wilbekin, transfer kararıyla ilgili şöyle konuştu:
"Beşiktaş, benim için yepyeni bir başlangıç. Bence bu durum, kulübün yaptıklarıyla da örtüşüyor.Kulüp uzun zaman sonra EuroLeague'e geri döndü, dolayısıyla büyük bir etki yaratmak istiyorlar. Bu yüzden bu projenin bir parçası olmak heyecan verici."
FENERBAHÇE'DEN AYRILIĞI KARARINI ETKİLEDİ
Scottie Wilbekin'in açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Fenerbahçe'deki döneminin sona erişiyle ilgili oldu.
Tecrübeli basketbolcu, sarı-lacivertli ekipten ayrılış biçiminin yeni takımını seçerken önem verdiği kriterleri değiştirdiğini açıkça dile getirdi.
Wilbekin, Fenerbahçe'de yaşadığı sürecin ardından kendisini gerçekten isteyen bir kulübe gitmenin kendisi için önemli hale geldiğini belirtti.
"BENİMLE GERÇEKTEN İLGİLENDİKLERİNDEN EMİN OLMAK İSTEDİM"
Fenerbahçe döneminin sonunun Beşiktaş'a transfer sürecini nasıl etkilediği sorulan Wilbekin, sözlerini dikkatli seçerek şu yanıtı verdi:
"Fenerbahçe dönemimin sonu, yeni takımımı seçerken aradığım şeyleri kesinlikle değiştirdi. Doğru kelimeleri seçmek zor ama... Sadece şunu istedim: İmza atmadan önce o takımın benimle gerçekten ilgilendiğinden emin olmak istedim. Sadece bunu söyleyeceğim."