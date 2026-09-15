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Galatasaray'da Lesley Ugochukwu'ya tam not!

Galatasaray'da tartışılan Lesley Ugochukwu, Kocaelispor maçında taraftarlardan tam not aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 09:36
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Lesley Ugochukwu'ya tam not!
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Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu için Kocaelispor maçı kırılma noktası olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana performansı nedeniyle tartışılan Lesley Ugochukwu, Kocaelispor karşısındaki futboluyla dikkat çekti.

22 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor maçında sonradan oyuna dahil oldu ve performansıyla taraftardan tam not aldı.

Fransız orta saha oyuncusu, sezonun kalan bölümünde Okan Buruk için iyi bir alternatif olacağını gösterdi.  

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