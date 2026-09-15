Galatasaray'da Lesley Ugochukwu'ya tam not!

Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu için Kocaelispor maçı kırılma noktası olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana performansı nedeniyle tartışılan Lesley Ugochukwu, Kocaelispor karşısındaki futboluyla dikkat çekti.
22 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor maçında sonradan oyuna dahil oldu ve performansıyla taraftardan tam not aldı.
Fransız orta saha oyuncusu, sezonun kalan bölümünde Okan Buruk için iyi bir alternatif olacağını gösterdi.
22 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor maçında sonradan oyuna dahil oldu ve performansıyla taraftardan tam not aldı.
Fransız orta saha oyuncusu, sezonun kalan bölümünde Okan Buruk için iyi bir alternatif olacağını gösterdi.