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Rusya'dan Aleksey Batrakov'a mesaj

Rusya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Valeriy Gazzaev, Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 18:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Rusya'dan Aleksey Batrakov'a mesaj
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Rusya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Valeriy Gazzaev, Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gazzaev, "Aleksey, yeni lige ve yeni takımına uyum sağlama aşamasında. Galibiyet golünde asist yapması çok iyi ancak bence daha fazla inisiyatif alması gerekiyor. Rakiplerini geçmeli, topu ileriye taşımalı, daha sık şut çekmeli ve atakları sonuçlandırmalı. Bence tüm bu özellikleri var ve bunları Lokomotiv Moskova'da görmüştük." sözlerini kullandı.

Valeriy Gazzaev, "Sahada gerçek bir lider olabilir. Eğer daha fazla inisiyatif alırsa, daha çabuk uyum sağlar ve daha fazla süre alır." dedi.

Galatasaray'da 4 maça çıkan 21 yaşındaki Batrakov, 1 asist yaptı.  

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