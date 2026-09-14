14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:00
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
20:00
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
22:00
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
22:00
14 Eylül
Como-Parma
19:30
14 Eylül
Torino-Roma
19:30
14 Eylül
Inter-Udinese
21:45

Karşıyaka'da değişim kapıda

Şampiyonluk hedefiyle başladığı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftada yalnız 1 puan toplayarak zirve yarışında erken yara alan Karşıyaka'da Bursa Yıldırımspor deplasmanı öncesi kadro değişiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 13:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da değişim kapıda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk iki haftada yalnız 1 puan alabilen Karşıyaka yarıştaki rakipleri Ayvalıkgücü, Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor ve Gemlikspor'un şimdiden 5'er, Eskişehirspor ve Eskişehir Anadolu'nun 4 puan gerisine düştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezondan aslarını takımda tutup 15 transferle güçlendirdiği kadrosuyla ilk iki haftada galibiyetle tanışamayan İzmir ekibi hayal kırıklığı yaratırken bu hafta Bursa Yıldırımspor deplasmanında kadroda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor.

İlk iki maça aynı kadroyla çıkan Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür güçlü rakiple oynanacak deplasman maçında takıma neşter vuracak. Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de en az 4 değişiklik yapması gündemde. Cumartesi günü oynanacak zorlu deplasman öncesi yönetim de hafta içi antrenmanlarda takımı yalnız bırakmayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.