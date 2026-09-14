Vlahovic Marsilya'ya bileniyor! Gol sözünü verdi

Erzurumspor FK maçını cezası nedeniyle kaçıran Dusan Vlahovic, Avrupa Ligi'nde Marsilya maçıyla birlikte sahaya dönecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vlahovic, perşembe günü oynanacak kritik maça özel hazırlanıyor.
ARKADAŞLARINA GOL SÖZÜ VERDİ
Hırslı olduğu görülen Sırp yıldızın takım arkadaşlarına gol sözü verdiği öğrenildi.
Vlahovic, Juventus formasıyla Avrupa Ligi'nde 8 maçta boy gösterdi ve 3 gol attı. Sevilla ile oynanan yarı finalde attığı harika gol Juve'yi elenmekten kurtaramamıştı.
ARKADAŞLARINA GOL SÖZÜ VERDİ
Hırslı olduğu görülen Sırp yıldızın takım arkadaşlarına gol sözü verdiği öğrenildi.
Vlahovic, Juventus formasıyla Avrupa Ligi'nde 8 maçta boy gösterdi ve 3 gol attı. Sevilla ile oynanan yarı finalde attığı harika gol Juve'yi elenmekten kurtaramamıştı.