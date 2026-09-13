Alvaro Morata'dan Fabregas için övgü!

Como'dan ayrılan ve Leganes'e transfer olan Alvaro Morata, İtalyan ekibindeki teknik direktörü Cesc Fabregas için övgü dolu ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Como'dan ayrılmasıyla ilgili konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Fabregas ile konuştuk. Orada kalacak durumda olmadığımı hissettim. Geçen sezon sakatlanana kadar iyi bir başlangıç yapmıştım. Sakatlığım çok ciddiydi; daha önce hiç böyle bir sakatlık yaşamamıştım." diye konuştu.
Fabregas ile ilgili övgü dolu sözler kullanan Morata, "Cesc Fabregas harika bir teknik direktör. Como'da istediği kadar kalacağından şüphem yok ama dünyadaki herhangi bir üst düzey bir kulüpte çalışmaya fazlasıyla hazır." dedi.
Alvaro Morata, Fabregas için, "Fabregas zeki bir adam; Conte, Mourinho, Guardiola'dan çok şey öğrendi. Her birinden bir şekilde bir şeyler aldığını düşünüyorum. Benim için yaptıkları için ona teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.
Fabregas ile ilgili övgü dolu sözler kullanan Morata, "Cesc Fabregas harika bir teknik direktör. Como'da istediği kadar kalacağından şüphem yok ama dünyadaki herhangi bir üst düzey bir kulüpte çalışmaya fazlasıyla hazır." dedi.
Alvaro Morata, Fabregas için, "Fabregas zeki bir adam; Conte, Mourinho, Guardiola'dan çok şey öğrendi. Her birinden bir şekilde bir şeyler aldığını düşünüyorum. Benim için yaptıkları için ona teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.