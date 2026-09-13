Beşiktaş'ta Emirhan Topçu farkı

Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon yeniden yapılanan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun yükselen performansı dikkat çekiyor. İtalyan teknik adam, yoğun maç trafiğinde Agbadou ve Djalo'yu rotasyonda kullanırken 25 yaşındaki savunmacıdan vazgeçmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Emirhan Topçu, 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriç'i başarıyla marke ederken, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise Orkun'un asistinde fileleri havalandırarak performansını golle taçlandırdı.
SAVUNMADA ETKİLİ PERFORMANS
Emirhan Topçu, Erzurumspor FK karşılaşmasında girdiği 6 hava topu mücadelesinin tamamını kazandı. Siyah-beyazlı savunmacı ayrıca 7 sahipsiz top kazanımı ve 2 pas arasıyla savunmada etkili bir görüntü ortaya koydu.
91 kez topla buluşan Emirhan, 83 pasının 76'sında isabet sağlayarak yüzde 92 pas isabet oranına ulaştı ve geriden oyun kurulumuna katkı verdi.
8.8 REYTİNG ALDI
Emirhan Topçu, savunmadaki katkısının yanı sıra hücumda da etkili oldu. Üçüncü bölgeye 8 isabetli pas atan deneyimli stoper, karşılaşmayı Sofascore verilerine göre 8.8 reytingle tamamladı.
Emirhan'ın kafa golünün ardından "Santrfor gibi bitirdi" yorumları yapıldı.
MİLLİ TAKIM BEKLENTİSİ
Başarılı performansını golle taçlandıran 25 yaşındaki savunmacının, Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesi bekleniyor.
SAVUNMADA ETKİLİ PERFORMANS
Emirhan Topçu, Erzurumspor FK karşılaşmasında girdiği 6 hava topu mücadelesinin tamamını kazandı. Siyah-beyazlı savunmacı ayrıca 7 sahipsiz top kazanımı ve 2 pas arasıyla savunmada etkili bir görüntü ortaya koydu.
91 kez topla buluşan Emirhan, 83 pasının 76'sında isabet sağlayarak yüzde 92 pas isabet oranına ulaştı ve geriden oyun kurulumuna katkı verdi.
8.8 REYTİNG ALDI
Emirhan Topçu, savunmadaki katkısının yanı sıra hücumda da etkili oldu. Üçüncü bölgeye 8 isabetli pas atan deneyimli stoper, karşılaşmayı Sofascore verilerine göre 8.8 reytingle tamamladı.
Emirhan'ın kafa golünün ardından "Santrfor gibi bitirdi" yorumları yapıldı.
MİLLİ TAKIM BEKLENTİSİ
Başarılı performansını golle taçlandıran 25 yaşındaki savunmacının, Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesi bekleniyor.