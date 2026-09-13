13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
17:00
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
17:00
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
17:00
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
18:30
13 Eylül
Coventry City-Brighton
16:00
13 Eylül
M. United-M.City
18:30
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
15:00
13 Eylül
Levante-Barcelona
17:15
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
16:00
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
19:00
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
16:00
13 Eylül
Le Mans-Lens
18:15
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
0-170'
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
15:30
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
17:45
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
0-011'
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-012'
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
0-011'
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
0-012'
13 Eylül
Genk-Gent
17:00
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
15:30
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
15:30
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
18:00
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
15:00
13 Eylül
Lausanne-Servette
17:30
13 Eylül
FC Luzern-Basel
17:30
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
0-010'
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
17:00
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FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-042'
13 Eylül
Avellino-Palermo
18:15
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
18:15
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
17:45
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-078'
13 Eylül
Chaves-Feirense
16:00
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
17:30
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
15:30
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
16:00
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
16:00
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
16:30
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
16:30
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
16:30
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
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19:00
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Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
15:00
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Silkeborg-Viborg
15:00
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Randers FC-OB
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Hamarkameratene-Molde
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13 Eylül
KFUM-Aalesund
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13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

Fenerbahçe'de sol kanat ona emanet

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Archie Brown, gösterdiği performansla Fenerbahçe'de önemli bir rol üstlendi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 12:32
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sol kanat ona emanet
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Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, savunmadaki performansının yanı sıra hücum katkısıyla da takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sezon başında ayrılığı gündeme gelen İngiliz futbolcu, gösterdiği performansla takımda kalmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brown, geçen sezon 5 gol ve 7 asistle toplam 12 gole katkı sağladı. Bu sezon ise özellikle Avrupa maçlarında etkili olan İngiliz sol bek, 8 resmi karşılaşmada 2 gol kaydetti.

AVRUPA'DA KRİTİK GOLLER

Archie Brown, bu sezon attığı iki golden birini Lyon karşısında kaydederek takımının Devler Ligi'ne gitmesine katkı sağladı. İngiliz futbolcu diğer golünü ise son oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Roma mücadelesinde attı.

Sol kanatta etkili bir görüntü ortaya koyan Brown, hücumdaki katkısını savunmadaki performansıyla da destekledi.

TAKIMDA KALMAYI BAŞARDI

Sezon başında ayrılması gündeme gelen isimler arasında yer alan Archie Brown, Gornik Zabrze ile oynanan ön eleme maçlarında yedek kulübesinde kalmıştı. Ancak sonrasında ortaya koyduğu performansla teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giren İngiliz futbolcu takımda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla yeniden dikkat çeken Brown'ın 23 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor.

CANER ERKİN'DEN SONRA BROWN

Fenerbahçe formasıyla 46 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan Archie Brown, sarı-lacivertli takımda 250 maçta 16 gol ve 58 asist kaydeden Caner Erkin'den sonra skora en fazla katkı veren sol bek oldu.

İSMAİL YÜKSEK PAS ARASINDA LİDER

Fenerbahçe'de dikkat çeken bir diğer isim ise İsmail Yüksek oldu. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 pas arasıyla bu alanda en çok öne çıkan isim oldu.

Roma karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla takımın en iyi isimleri arasında gösterilen İsmail Yüksek, cezalı Guendouzi'nin yokluğunda bulduğu şansı değerlendirdi.

Ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan ancak sonraki karşılaşmalarda yedek kalan İsmail Yüksek'in, Gaziantep FK maçında da ilk 11'de görev almasının planlandığı öğrenildi.

Gaziantep deplasmanında orta sahada Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek üçlüsünün görev yapacağı belirtildi.

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