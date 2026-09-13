Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, savunmadaki performansının yanı sıra hücum katkısıyla da takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sezon başında ayrılığı gündeme gelen İngiliz futbolcu, gösterdiği performansla takımda kalmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brown, geçen sezon 5 gol ve 7 asistle toplam 12 gole katkı sağladı. Bu sezon ise özellikle Avrupa maçlarında etkili olan İngiliz sol bek, 8 resmi karşılaşmada 2 gol kaydetti.
AVRUPA'DA KRİTİK GOLLER
Archie Brown, bu sezon attığı iki golden birini Lyon karşısında kaydederek takımının Devler Ligi'ne gitmesine katkı sağladı. İngiliz futbolcu diğer golünü ise son oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Roma mücadelesinde attı.
Sol kanatta etkili bir görüntü ortaya koyan Brown, hücumdaki katkısını savunmadaki performansıyla da destekledi.
TAKIMDA KALMAYI BAŞARDI
Sezon başında ayrılması gündeme gelen isimler arasında yer alan Archie Brown, Gornik Zabrze ile oynanan ön eleme maçlarında yedek kulübesinde kalmıştı. Ancak sonrasında ortaya koyduğu performansla teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giren İngiliz futbolcu takımda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla yeniden dikkat çeken Brown'ın 23 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor.
CANER ERKİN'DEN SONRA BROWN
Fenerbahçe formasıyla 46 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan Archie Brown, sarı-lacivertli takımda 250 maçta 16 gol ve 58 asist kaydeden Caner Erkin'den sonra skora en fazla katkı veren sol bek oldu.
İSMAİL YÜKSEK PAS ARASINDA LİDER
Fenerbahçe'de dikkat çeken bir diğer isim ise İsmail Yüksek oldu. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 pas arasıyla bu alanda en çok öne çıkan isim oldu.
Roma karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla takımın en iyi isimleri arasında gösterilen İsmail Yüksek, cezalı Guendouzi'nin yokluğunda bulduğu şansı değerlendirdi.
Ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan ancak sonraki karşılaşmalarda yedek kalan İsmail Yüksek'in, Gaziantep FK maçında da ilk 11'de görev almasının planlandığı öğrenildi.
Gaziantep deplasmanında orta sahada Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek üçlüsünün görev yapacağı belirtildi.
AVRUPA'DA KRİTİK GOLLER
Archie Brown, bu sezon attığı iki golden birini Lyon karşısında kaydederek takımının Devler Ligi'ne gitmesine katkı sağladı. İngiliz futbolcu diğer golünü ise son oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Roma mücadelesinde attı.
Sol kanatta etkili bir görüntü ortaya koyan Brown, hücumdaki katkısını savunmadaki performansıyla da destekledi.
TAKIMDA KALMAYI BAŞARDI
Sezon başında ayrılması gündeme gelen isimler arasında yer alan Archie Brown, Gornik Zabrze ile oynanan ön eleme maçlarında yedek kulübesinde kalmıştı. Ancak sonrasında ortaya koyduğu performansla teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giren İngiliz futbolcu takımda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla yeniden dikkat çeken Brown'ın 23 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor.
CANER ERKİN'DEN SONRA BROWN
Fenerbahçe formasıyla 46 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan Archie Brown, sarı-lacivertli takımda 250 maçta 16 gol ve 58 asist kaydeden Caner Erkin'den sonra skora en fazla katkı veren sol bek oldu.
İSMAİL YÜKSEK PAS ARASINDA LİDER
Fenerbahçe'de dikkat çeken bir diğer isim ise İsmail Yüksek oldu. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 pas arasıyla bu alanda en çok öne çıkan isim oldu.
Roma karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla takımın en iyi isimleri arasında gösterilen İsmail Yüksek, cezalı Guendouzi'nin yokluğunda bulduğu şansı değerlendirdi.
Ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan ancak sonraki karşılaşmalarda yedek kalan İsmail Yüksek'in, Gaziantep FK maçında da ilk 11'de görev almasının planlandığı öğrenildi.
Gaziantep deplasmanında orta sahada Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek üçlüsünün görev yapacağı belirtildi.