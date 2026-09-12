12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
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Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
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Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
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C.Palace-Ipswich Town
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Liverpool-Fulham
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Tottenham-Everton
0-0
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Sunderland-Arsenal
0-2
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
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Athletic Bilbao-Elche
1-1
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Real Madrid-Rayo Vallecano
4-1
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Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
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Atalanta-Cagliari
1-2
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
1-0
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-0
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-2
12 Eylül
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0-0

Stanimir Stoilov: "Problemimiz devam ediyor"

Göztepe Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 23:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stanimir Stoilov: 'Problemimiz devam ediyor'
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, savunma performanslarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor karşısında takım olarak iyi mücadele verdiklerini ve iyi maç çıkardıklarını dile getirdi.

Rakipler için zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Stoilov, "Bizim rakibe kolay gol fırsatı verme problemimiz devam ediyor. Deplasmanda 2 gol bulmamız önemliydi. Bu 2 golle galibiyeti almamız gerekiyordu ama yemememiz gereken 2 gol yedik. Defansif performansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Biz şu anda yaşadığımız sıkıntıyı iyi biliyoruz, nasıl gidereceğimizi ve ne zaman giderileceğini de biliyoruz." dedi.

Gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çeken Stoilov, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Haftaya çok önemli, çok kritik maça çıkacağız. Sanırım aynı savunmayla bu mücadeleye çıkacağız. Sakat oyuncularımın döneceğini düşünmüyorum. Kesinlikle çok özgüvenle oynamamız gerekiyor. Aynı zamanda savunmada çok daha iyi olmalıyız, kolay gol yememeliyiz. Şu ana kadar kolay gollere izin verdik."

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