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Antalyaspor, Ümraniyespor'u son dakikada yıktı!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 22:06
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, Ümraniyespor'u son dakikada yıktı!
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÜMRANİYESPOR ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Ümraniyespor, 14. dakikada Melih Bostan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Tunahan Taşçı'nın asistinde fileleri havalandıran Melih Bostan, takımını devre arasına üstün götürdü.

GÜRAY VURAL SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Antalyaspor, aradığı golü 73. dakikada buldu. Nuno Da Costa'nın asistinde Güray Vural skoru 1-1'e getirdi.

90+3'TE GELEN GALİBİYET

Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet golünü arayan Antalyaspor, 90+3. dakikada bir kez daha Güray Vural ile ağları havalandırdı. Tecrübeli oyuncunun golüyle 2-1 öne geçen Akdeniz ekibi, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Antalyaspor, deplasmanda önemli bir galibiyete imza atarken Ümraniyespor sahasında öne geçtiği karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Kerem Kalkan, Erdoğan Çak

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu (Dk. 80 Yusuf Deniz Şaş), Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Djokanovic, Kerem Şen (Dk. 73 Atalay Babacan), Berat Yılmaz, Tunahan Taşçı (Dk. 56 Kosoko), Hostikka (Dk. 73 Koita), Melih Bostan (Dk. 57 Blanco)

Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 46 Ramzi Safuri), Nzaba, Samet Karakoç, Soner Dikmen (Dk. 64 Mevlüt Şimşek), Pedrinho (Dk. 88 Samet Yalçın), Güray Vural, Streek (Dk. 90+6 Veysel Sarı), Doğukan Sinik (Dk. 64 Hasan Yakub İlçin), Da Costa

Goller: Dk. 14 Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 73 ve 90+3 Güray Vural (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Koita, Dk. 85 Berat Yılmaz (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 83 Mevlüt Şimşek, Dk. 87 Nzaba (Antalyaspor)

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