Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibine şok! 90'da yıkıldılar

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinden Crystal Palace, Premier Lig'de sahasında Ipswich Town'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Ipswich Town 3-2 kazandı.
Crystal Palace, 14. dakikada Anan Khalaili'nin golüyle öne geçti. Ipswich Town, 23. dakikada Emersonn ve 45. dakikada Leif Davis'in golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Ev sahibi ekipte Axel Disasi, 34. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Crystal Palace, 75. dakikada Jorgen Larsen'in golüyle skora denge getirdi. Ipswich Town'a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Zian Flemming kaydetti.
Bu sonucun ardından Ipswich Town puanını 6'ya yükseltirken, Crystal Palace 3 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Crystal Palace, Leeds United deplasmanına gidecek. Ipswich Town ise Everton'a konuk olacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Öte yandan Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasında 22 Ekim Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak.
Crystal Palace, 14. dakikada Anan Khalaili'nin golüyle öne geçti. Ipswich Town, 23. dakikada Emersonn ve 45. dakikada Leif Davis'in golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Ev sahibi ekipte Axel Disasi, 34. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Crystal Palace, 75. dakikada Jorgen Larsen'in golüyle skora denge getirdi. Ipswich Town'a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Zian Flemming kaydetti.
Bu sonucun ardından Ipswich Town puanını 6'ya yükseltirken, Crystal Palace 3 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Crystal Palace, Leeds United deplasmanına gidecek. Ipswich Town ise Everton'a konuk olacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Öte yandan Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasında 22 Ekim Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak.