12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0DA
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
0-1DA
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Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
2-0DA
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-061'
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
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Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-062'
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Sunderland-Arsenal
22:00
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
0-163'
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
22:00
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-290'
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
21:45
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
21:45
12 Eylül
Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
21:45

Fransa, Almanya'yı devirerek finale yükseldi!

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, ev sahibi Almanya'yı 86-64 mağlup ederek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 20:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransa, Almanya'yı devirerek finale yükseldi!
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, ev sahibi Almanya'yı 86-64 mağlup ederek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa, İspanya-ABD maçının galibiyle yarın oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.

Salon: Berlin

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), James Griguol (Avustralya)

Fransa: Lacan 4, Ayayi 10, Williams 22, Salaun 14, Badiane 4, Leite 9, Malonga 6, Johannes 13, Toure 2, Astier 2

Almanya: Daub, Fiebich 9, Eichmeyer 6, Sabally 12, Gieselsoder 4, Peterson 7, Wilke 6, Buhner 2, Guelich 12, Bessoir 6, Sontag, Bielefeld

1. Periyot: 25-23

Devre: 45-38

3. Periyot: 64-50

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