Fransa, Almanya'yı devirerek finale yükseldi!

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, ev sahibi Almanya'yı 86-64 mağlup ederek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa, İspanya-ABD maçının galibiyle yarın oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.
Salon: Berlin
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), James Griguol (Avustralya)
Fransa: Lacan 4, Ayayi 10, Williams 22, Salaun 14, Badiane 4, Leite 9, Malonga 6, Johannes 13, Toure 2, Astier 2
Almanya: Daub, Fiebich 9, Eichmeyer 6, Sabally 12, Gieselsoder 4, Peterson 7, Wilke 6, Buhner 2, Guelich 12, Bessoir 6, Sontag, Bielefeld
1. Periyot: 25-23
Devre: 45-38
3. Periyot: 64-50
Salon: Berlin
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), James Griguol (Avustralya)
Fransa: Lacan 4, Ayayi 10, Williams 22, Salaun 14, Badiane 4, Leite 9, Malonga 6, Johannes 13, Toure 2, Astier 2
Almanya: Daub, Fiebich 9, Eichmeyer 6, Sabally 12, Gieselsoder 4, Peterson 7, Wilke 6, Buhner 2, Guelich 12, Bessoir 6, Sontag, Bielefeld
1. Periyot: 25-23
Devre: 45-38
3. Periyot: 64-50