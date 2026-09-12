alatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Kocaelispor karşısında forvet hattında Deniz Gül'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda hücum hattındaki yeni planın Deniz Gül üzerinden şekillenmesi bekleniyor.
Başakşehir ve Sporting karşılaşmalarında Barış Alper Yılmaz'dan forvet bölgesinde istediği verimi alamayan Teknik Direktör Okan Buruk'un, Kocaelispor karşısında tercihini yeni transfer Deniz Gül'den yana kullanmaya hazırlandığı belirtildi.
KOCAELİSPOR MAÇI KRİTİK
Deniz Gül'ün Kocaelispor karşılaşmasında yakalayacağı fırsatı iyi değerlendirmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor deplasmanında da forvet bölgesinde görev alması planlanıyor.
Milli santrforun Kocaelispor karşısındaki performansı, Osimhen dönene kadar uygulanacak hücum planının devamı açısından kritik önem taşıyor.
BARIŞ ALPER YENİDEN KANADA
Barış Alper Yılmaz'ın ise forvet alternatifi olarak değerlendirilmemesi bekleniyor.
Milli futbolcunun hücum hattında ağırlıklı olarak kanatta görev yapacağı ve Sane ile Rafael Leao ile forma rekabetine gireceği belirtildi.
Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara dönene kadar santrfor planının Deniz Gül üzerinden ilerlemesi bekleniyor.
Başakşehir ve Sporting karşılaşmalarında Barış Alper Yılmaz'dan forvet bölgesinde istediği verimi alamayan Teknik Direktör Okan Buruk'un, Kocaelispor karşısında tercihini yeni transfer Deniz Gül'den yana kullanmaya hazırlandığı belirtildi.
KOCAELİSPOR MAÇI KRİTİK
Deniz Gül'ün Kocaelispor karşılaşmasında yakalayacağı fırsatı iyi değerlendirmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor deplasmanında da forvet bölgesinde görev alması planlanıyor.
Milli santrforun Kocaelispor karşısındaki performansı, Osimhen dönene kadar uygulanacak hücum planının devamı açısından kritik önem taşıyor.
BARIŞ ALPER YENİDEN KANADA
Barış Alper Yılmaz'ın ise forvet alternatifi olarak değerlendirilmemesi bekleniyor.
Milli futbolcunun hücum hattında ağırlıklı olarak kanatta görev yapacağı ve Sane ile Rafael Leao ile forma rekabetine gireceği belirtildi.
Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara dönene kadar santrfor planının Deniz Gül üzerinden ilerlemesi bekleniyor.